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С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации
С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации - РИА Новости, 08.06.2022
С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что московская инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:19
2022-06-08T16:19
2022-06-08T16:19
специальная военная операция на украине
общество
москва
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что московская инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы потребовала снять с партийного офиса баннер в поддержку спецоперации на Украине."Руководство столичной инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы требует снять со здания нашего партийного офиса в Москве баннер в поддержку специальной военной операции на Украине", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, чиновники сослались на многочисленные обращения граждан. "Добавлю, что к нам никто не приходил и претензий по поводу панно не предъявлял", - отметил он.Комментарием инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы Москвы РИА Новости пока не располагает.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, ситуация в днр и лнр
С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации
Миронов заявил, что с офиса эсеров потребовали снять баннер в поддержку спецоперации