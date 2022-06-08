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С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации

С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации - РИА Новости, 08.06.2022

С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации

Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что московская инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:19

2022-06-08T16:19

2022-06-08T16:19

специальная военная операция на украине

общество

москва

партия "справедливая россия - за правду"

сергей миронов

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что московская инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы потребовала снять с партийного офиса баннер в поддержку спецоперации на Украине."Руководство столичной инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы требует снять со здания нашего партийного офиса в Москве баннер в поддержку специальной военной операции на Украине", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, чиновники сослались на многочисленные обращения граждан. "Добавлю, что к нам никто не приходил и претензий по поводу панно не предъявлял", - отметил он.Комментарием инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы Москвы РИА Новости пока не располагает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, москва, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, ситуация в днр и лнр