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С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации
С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации - РИА Новости, 08.06.2022
С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации
Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что московская инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:19
2022-06-08T16:19
специальная военная операция на украине
общество
москва
партия "справедливая россия - за правду"
сергей миронов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что московская инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы потребовала снять с партийного офиса баннер в поддержку спецоперации на Украине."Руководство столичной инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы требует снять со здания нашего партийного офиса в Москве баннер в поддержку специальной военной операции на Украине", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, чиновники сослались на многочисленные обращения граждан. "Добавлю, что к нам никто не приходил и претензий по поводу панно не предъявлял", - отметил он.Комментарием инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы Москвы РИА Новости пока не располагает.
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общество, москва, партия "справедливая россия - за правду", сергей миронов, ситуация в днр и лнр
16:19 08.06.2022
 
С офиса "СР — За правду" потребовали снять баннер в поддержку спецоперации

Миронов заявил, что с офиса эсеров потребовали снять баннер в поддержку спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лидер "Справедливой России – За правду" Сергей Миронов заявил, что московская инспекция по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы потребовала снять с партийного офиса баннер в поддержку спецоперации на Украине.
"Руководство столичной инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы требует снять со здания нашего партийного офиса в Москве баннер в поддержку специальной военной операции на Украине", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, чиновники сослались на многочисленные обращения граждан. "Добавлю, что к нам никто не приходил и претензий по поводу панно не предъявлял", - отметил он.
Комментарием инспекции по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы Москвы РИА Новости пока не располагает.
Портреты Героя России лейтенанта Максима Концова, погибшего при выполнении служебно-боевых задач на территории Украины, и командира батальона Спарта ДНР Владимира Жоги на фасаде штаб-квартиры Российского военно-исторического общества - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
1 мая, 16:14
В Москве установили баннер с Героем России Концовым, погибшим на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоМоскваПартия "Справедливая Россия - за правду"Сергей МироновСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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