21:10 08.06.2022 (обновлено: 00:56 09.06.2022)
В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для России
DikGazete: Балканам грозит масштабная дестабилизация из-за антироссийских жестов
Флаг Черногории на фоне города Котор. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию — это абсурдное решение, способное спровоцировать масштабный кризис на Балканах, пишет турецкая dikGazete.
По словам авторов статьи, власти трех южнославянских республик нагнетают обстановку в регионе своими антироссийскими шагами. Конфликт, начатый Украиной с подачи западных стран, на Балканах может быть запущен с помощью Софии, Подгорицы и Скопье. Однако руководства этих государств должны понять, что они служат инструментом США для провокаций против Москвы, предупредили журналисты.
"В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность", — говорится в публикации.
Как считают обозреватели, на Балканском полуострове, где еще совсем недавно война унесла жизни большого количества людей, подобные резкие и абсурдные политические меры весьма опасны.
На прошлой неделе Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России, который должен был направиться в Сербию. Сам Лавров предположил, что у западных государств "совсем плохи дела", раз они сочли его визит в Белград чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он выразил сожаление, что некоторым странам приходится выступать в роли подпевал.
После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз стали вводить ограничительные меры против Москвы и закрыли небо для ее самолетов. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех государств, которые пошли на недружественный шаг.
После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз стали вводить ограничительные меры против Москвы и закрыли небо для ее самолетов. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех государств, которые пошли на недружественный шаг.
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