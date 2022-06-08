https://ria.ru/20220608/balkany-1794113280.html

В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для России

В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для России - РИА Новости, 09.06.2022

В Турции предупредили Балканы о последствиях закрытия неба для России

Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию — это абсурдное решение, способное спровоцировать... РИА Новости, 09.06.2022

2022-06-08T21:10

2022-06-08T21:10

2022-06-09T00:56

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Запрет Болгарии, Черногории и Северной Македонии на пролет самолета главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию — это абсурдное решение, способное спровоцировать масштабный кризис на Балканах, пишет турецкая dikGazete.По словам авторов статьи, власти трех южнославянских республик нагнетают обстановку в регионе своими антироссийскими шагами. Конфликт, начатый Украиной с подачи западных стран, на Балканах может быть запущен с помощью Софии, Подгорицы и Скопье. Однако руководства этих государств должны понять, что они служат инструментом США для провокаций против Москвы, предупредили журналисты."В Болгарии и Черногории есть серьезная оппозиция, поддерживающая Россию. <…> Следует напомнить о периодических военно-политических конфликтах между Косово и Сербией, а также Сербией и Боснией и Герцеговиной. В то время как в регионе необходимо поддерживать стабильность, закрытие воздушного пространства для самолета Лаврова во многом обострит напряженность", — говорится в публикации.Как считают обозреватели, на Балканском полуострове, где еще совсем недавно война унесла жизни большого количества людей, подобные резкие и абсурдные политические меры весьма опасны.На прошлой неделе Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы МИД России, который должен был направиться в Сербию. Сам Лавров предположил, что у западных государств "совсем плохи дела", раз они сочли его визит в Белград чуть ли не угрозой вселенского масштаба. Он выразил сожаление, что некоторым странам приходится выступать в роли подпевал.После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины США и Евросоюз стали вводить ограничительные меры против Москвы и закрыли небо для ее самолетов. В ответ на это Россия запретила использовать свое воздушное пространство авиакомпаниям из тех государств, которые пошли на недружественный шаг.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220608/lavrova-1793998505.html

https://ria.ru/20220608/evrosoyuz-1794034478.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, россия, сербия, балканы, болгария, черногория, северная македония, в мире