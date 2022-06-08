https://ria.ru/20220608/bak-1793912269.html

"Роскосмос" испытал бак горючего для ракеты "Союз-5"

"Роскосмос" испытал бак горючего для ракеты "Союз-5" - РИА Новости, 08.06.2022

"Роскосмос" испытал бак горючего для ракеты "Союз-5"

Специалисты испытали бак горючего для новой российской ракеты "Союз-5" на прочность и установили, какие в нем возникают напряжения, сообщили в "Роскосмосе". РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:39

2022-06-08T10:39

2022-06-08T10:39

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Специалисты испытали бак горючего для новой российской ракеты "Союз-5" на прочность и установили, какие в нем возникают напряжения, сообщили в "Роскосмосе"."Специалистами "Роскосмоса" проведены успешные испытания бака горючего для новой ракеты "Союз-5". Они проводились под действием внутреннего давления с приложением испытательной нагрузки к элементам конструкции нижнего днища бака", - говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.Отмечается, что по итогам испытаний определены значения и распределение напряжений в силовых элементах конструкции, жесткостные характеристики. Уточняется, что специалисты также сравнили полученные данные с расчетными, однако результаты сравнения не приводятся."Подтверждена статическая прочность нижней части бака горючего с силовым кольцом стендового блока первой ступени ракеты "Союз-5", предназначенного для проведения холодных и огневых испытаний", - подчеркнули в "Роскосмосе".Ранее гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов рассказал журналистам, что наземная экспериментальная отработка элементов новой ракеты уже идет. По его словам, баки горючего и окислителя должны были отправить для испытаний в головной научный институт "Роскосмоса" ЦНИИмаш в Королеве в первом квартале 2022 года. Во втором квартале туда отправят еще один бак. После завершения испытаний баки приедут обратно в РКЦ "Прогресс", где будет проведена их переборка перед огневыми испытаниями.Ракета среднего класса "Союз-5" разрабатывается взамен украинской ракеты "Зенит". На первой ступени "Союза-5" планируется использовать двигатель РД-171МВ – модернизированный двигатель от первой ступени "Зенита", на второй, вместо производившегося на Украине двигателя РД-120 для "Зенита", – РД-0124МС – модернизированный двигатель от третьей ступени ракеты "Союз-2.1б".В рамках летных испытаний в 2023-2025 годах с космодрома Байконур предполагается выполнить три пуска "Союза-5". На первой ракете в конце 2023 года должны запустить макет космического аппарата. После окончания летных испытаний до 2036 года планируется осуществлять не менее двух пусков "Союза-5" в год. Изготавливать ракету будет РКЦ "Прогресс".

https://ria.ru/20220608/sputnik-1793891749.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

роскосмос, космос - риа наука, россия