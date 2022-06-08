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"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Granta Classic - РИА Новости, 08.06.2022
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"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Granta Classic
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Granta Classic - РИА Новости, 08.06.2022
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Granta Classic
"АвтоВАЗ" после простоя с конца апреля возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T14:24
2022-06-08T15:16
авто
автоваз
lada granta
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" после простоя с конца апреля возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта, говорится в сообщении компании."Восьмого июня 2022 года АО "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", - сообщил автопроизводитель.В "АвтоВАЗе" уточнили, что стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время. Конфигурация Classic'22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.По сравнению со стандартной Lada Granta Classic, в комплектации Granta Classic'22 изменился список стандартного оборудования: это, в том числе, окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал. Новая комплектация также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с 4 динамиками и стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач, уточнили в компании.
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авто, автоваз, lada granta
14:24 08.06.2022 (обновлено: 15:16 08.06.2022)
 
"АвтоВАЗ" запустил производство Lada Granta Classic

"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей в Тольятти моделью Lada Granta

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada Granta
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Автомобиль Lada Granta. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. "АвтоВАЗ" после простоя с конца апреля возобновил производство автомобилей на заводе в Тольятти: начался выпуск Lada Granta в версии Classic с минимизированным влиянием импорта, говорится в сообщении компании.
"Восьмого июня 2022 года АО "АвтоВАЗ" возобновил выпуск автомобилей - с конвейера сошли первые Lada Granta Classic 2022 модельного года. Lada Granta в представленной комплектации станет самым доступным новым легковым автомобилем на российском рынке. Модель разработана с целью обеспечить максимально возможную локализацию автомобиля, исключив влияние дефицита импортируемых компонентов", - сообщил автопроизводитель.
В "АвтоВАЗе" уточнили, что стоимость новой комплектации будет объявлена в ближайшее время. Конфигурация Classic'22 будет доступна для семейства Lada Granta в кузовах седан, литфбек и универсал, а также для специальной модификации Drive Active.
По сравнению со стандартной Lada Granta Classic, в комплектации Granta Classic'22 изменился список стандартного оборудования: это, в том числе, окрашенные молдинги дверей, обогрев и электропривод зеркал. Новая комплектация также включает электроусилитель руля, электростеклоподъемники передних дверей, крепления для детских сидений ISOFIX, дневные ходовые огни, бортовой компьютер, центральный замок, аудиоподготовку с 4 динамиками и стальные 14-дюймовые диски колес с декоративными колпаками.
Автомобиль оснащается двигателем мощностью 90 л.с. в паре с механической коробкой передач, уточнили в компании.
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АвтоАвтоВАЗLada Granta
 
 
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