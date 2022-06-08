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На аукционе на ПМЭФ выставят NFT-копии работ Кандинского, Серова и Поленова

На аукционе на ПМЭФ выставят NFT-копии работ Кандинского, Серова и Поленова - РИА Новости, 08.06.2022

На аукционе на ПМЭФ выставят NFT-копии работ Кандинского, Серова и Поленова

На брифинге на территории партнера конкурса РОСИЗО 7 июня 2022 года были подведены итоги конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050". РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:51

2022-06-08T10:51

2022-06-08T10:51

пресс-релизы

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Фонд Росконгресс. На брифинге на территории партнера конкурса РОСИЗО 7 июня 2022 года были подведены итоги конкурса цифрового искусства "Создавая будущее 2050".За полтора месяца организаторы получили 1196 работ от участников из 96 городов России. Основная задача конкурса – дать возможность художникам представить свои работы в формате NFT (невзаимозаменяемый токен), а всем любителям искусства – сделать первые приобретения. Конкурс проводится в 7 номинациях: "мир достатка и процветания", "мир блокчейна и информационного равенства", "мир гармонии и здоровья", "медиа будущего", "мир самопознания и человека будущего", "города и корпорации нового типа", "мир будущего глазами детей".В брифинге приняли участие генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова, представитель платформы Joys.space Руслан Мусин, руководитель конкурса "Создавая будущее 2050" Мария Марьясова, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко и другие спикеры."Мы присутствуем при историческом событии. ПМЭФ в этом году исполняется 25 лет. Форум всегда уделяет большое внимание культуре, искусству, и мы не могли не поддержать идею конкурса "Создавая будущее 2050". За полтора месяца было прислано более 1000 работ. Название конкурса еще раз подчеркивает стремление ПМЭФ в будущее. Для многих людей понятия NFT и цифрового искусства пока кажутся малопонятными. Если вспомним разные этапы развития искусства, новое не всегда принималось современниками", – сказала руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова.Работы финалистов конкурса "Создавая будущее 2050" будут представлены в ведущих российских музеях и на ПМЭФ-2022. 15 июня 2022 года в пространстве отеля "Лотте" в Санкт-Петербурге состоится благотворительный аукцион, где будут представлены работы участников конкурса, а также NFT-версии классических произведений искусства от ведущих российских музеев. Принять участие в онлайн-формате можно на первом российском NFT-маркетплейсе Joys.space. Среди партнеров конкурса Русский музей, Московский музей современного искусства, Государственный исторический музей, Всероссийский музей декоративного искусства. На аукционе будут представлены NFT-версии работ Василия Кандинского, Валентина Серова, Василия Поленова и других художников. Средства от продажи сорока работ пойдут на специальные программы фонда "Круг добра"."Цифровизация искусства неизбежна и NFT – один из важнейших инструментов современного искусства. РОСИЗО уже работает над созданием синтетического музея будущего", – подчеркнула генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова.На брифинге отметили, что сейчас отобрано 80 работ, из которых жюри выберет 20 финалистов. В состав жюри конкурса вошли директор Государственного Русского музея Владимир Гусев, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели, генеральный директор Политехнического музея Елена Проничева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, генеральный директор РОСИЗО Ольга Галактионова, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева, руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс Екатерина Иванова и другие эксперты. Конкурс проводится Фондом Росконгресс при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и РОСИЗО.Конкурс, организованный Фондом Росконгресс при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, проходит на платформе Joys.space – первом российском NFT-маркетплейсе. Участники ПМЭФ-2022, зарегистрировавшись на платформе, получат уникальный NFT-объект, посвященный юбилейному форуму. На платформе можно покупать и продавать искусство, создавать собственные коллекции и принимать участие в аукционах. Пользоваться Joys могут и те, у кого уже есть криптокошелек, и новички – платформа выполняет все блокчейн-операции за них. Ключевой момент – рассчеты можно производить в рублях, в том числе с помощью системы быстрых платежей. Все операции проходят на базе международной NFT-платформы Ethereum.Все оперативные новости о подготовке ПМЭФ-2022 - в официальных соцсетях форума. Telegram: https://t.me/roscongress, ВК: https://vk.com/forumspb.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор общероссийских, международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, молодежных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, создан в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом.Фонд взаимодействует со структурами ООН и другими международными организациями. Развивает многоформатное сотрудничество со 166 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 76 странах мира, со 154 российскими общественными организациями, федеральными органами исполнительной и законодательной власти, субъектами Российской Федерации.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс: roscongress.org.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

пресс-релизы