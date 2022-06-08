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МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР - РИА Новости, 08.06.2022
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МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР
МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР - РИА Новости, 08.06.2022
МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР
Недопустимо расшатывать ситуацию в АТР путем создания в регионе конфликтогенных проектов и привлекать НАТО в район Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении МИД РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:44
2022-06-08T20:44
атр
юго-восточная азия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Недопустимо расшатывать ситуацию в АТР путем создания в регионе конфликтогенных проектов и привлекать НАТО в район Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении МИД России по итогам участия заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова в видеоконференции старших должностных лиц стран – участниц Восточноазиатского саммита."С российской стороны акцентирована недопустимость расшатывания ситуации в АТР через создание здесь потенциально конфликтогенных политизированных "проектов", основанных на блоковой идеологии. Привлечено внимание к рискам привлечения в Юго-Восточную Азию военного ресурса НАТО и усиления милитаристских тенденций в политике региональных партнеров Североатлантического альянса",- сообщает ведомство.Отмечается, что "Россия выступила за укрепление практической кооперации в рамках форума, в том числе через инициативы запуска общерегионального механизма противоэпидемического реагирования и расширения сотрудничества в сфере туризма".
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атр
юго-восточная азия
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атр, юго-восточная азия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов
20:44 08.06.2022
 
МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР

МИД: недопустимо привлекать НАТО в район Юго-Восточной Азии, расшатывать ситуацию в АТР

© AP Photo / Jonathan ErnstЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Jonathan Ernst
Логотип НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Недопустимо расшатывать ситуацию в АТР путем создания в регионе конфликтогенных проектов и привлекать НАТО в район Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении МИД России по итогам участия заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова в видеоконференции старших должностных лиц стран – участниц Восточноазиатского саммита.
"С российской стороны акцентирована недопустимость расшатывания ситуации в АТР через создание здесь потенциально конфликтогенных политизированных "проектов", основанных на блоковой идеологии. Привлечено внимание к рискам привлечения в Юго-Восточную Азию военного ресурса НАТО и усиления милитаристских тенденций в политике региональных партнеров Североатлантического альянса",- сообщает ведомство.
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АТРЮго-Восточная АзияНАТОМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Игорь Моргулов
 
 
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