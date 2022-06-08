https://ria.ru/20220608/atr-1794109222.html
МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР
МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР - РИА Новости, 08.06.2022
МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР
Недопустимо расшатывать ситуацию в АТР путем создания в регионе конфликтогенных проектов и привлекать НАТО в район Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении МИД РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T20:44
2022-06-08T20:44
2022-06-08T20:44
атр
юго-восточная азия
нато
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
игорь моргулов
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Недопустимо расшатывать ситуацию в АТР путем создания в регионе конфликтогенных проектов и привлекать НАТО в район Юго-Восточной Азии, говорится в сообщении МИД России по итогам участия заместителя министра иностранных дел Игоря Моргулова в видеоконференции старших должностных лиц стран – участниц Восточноазиатского саммита."С российской стороны акцентирована недопустимость расшатывания ситуации в АТР через создание здесь потенциально конфликтогенных политизированных "проектов", основанных на блоковой идеологии. Привлечено внимание к рискам привлечения в Юго-Восточную Азию военного ресурса НАТО и усиления милитаристских тенденций в политике региональных партнеров Североатлантического альянса",- сообщает ведомство.Отмечается, что "Россия выступила за укрепление практической кооперации в рамках форума, в том числе через инициативы запуска общерегионального механизма противоэпидемического реагирования и расширения сотрудничества в сфере туризма".
https://ria.ru/20220530/atr-1791638556.html
атр
юго-восточная азия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
атр, юго-восточная азия, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), игорь моргулов
МИД заявил о рисках военного присутствия НАТО в АТР
МИД: недопустимо привлекать НАТО в район Юго-Восточной Азии, расшатывать ситуацию в АТР