https://ria.ru/20220608/askerov-1794054973.html
Мосгорсуд признал заочный арест Аскерова законным
Мосгорсуд признал заочный арест Аскерова законным - РИА Новости, 08.06.2022
Мосгорсуд признал заочный арест Аскерова законным
Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:55
2022-06-08T16:55
2022-06-08T16:58
происшествия
россия
азербайджан
москва
московский городской суд
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Басманный суд столицы заочно арестовал Аскерова в конце мая. Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре он был объявлен в розыск.Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.
https://ria.ru/20210408/znatoki-1727299885.html
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РИА Новости
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происшествия, россия, азербайджан, москва, московский городской суд
16:55 08.06.2022 (обновлено: 16:58 08.06.2022)
Мосгорсуд признал заочный арест Аскерова законным
Мосгорсуд признал заочный арест экс-игрока в "Что? Где? Когда?" Аскерова законным