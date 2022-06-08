https://ria.ru/20220608/askerov-1794054973.html

Мосгорсуд признал заочный арест Аскерова законным

Мосгорсуд признал заочный арест Аскерова законным - РИА Новости, 08.06.2022

Мосгорсуд признал заочный арест Аскерова законным

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:55

2022-06-08T16:55

2022-06-08T16:58

происшествия

россия

азербайджан

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего участника телеигры "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова по делу о реабилитации нацизма, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - сказал собеседник агентства.Басманный суд столицы заочно арестовал Аскерова в конце мая. Ранее СК возбудил на него уголовное дело о реабилитации нацизма по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Ведомство установило, что не позднее 6 апреля Аскеров опубликовал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Вскоре он был объявлен в розыск.Аскеров не участвует в игре "Что? Где? Когда?" и давно покинул Россию, сообщила РИА Новости в конце апреля руководитель пресс-службы производителя программы телекомпании "Игра-ТВ" Виктория Селиванова.

https://ria.ru/20210408/znatoki-1727299885.html

россия

азербайджан

москва

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, азербайджан, москва, московский городской суд