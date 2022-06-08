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Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной" - РИА Новости, 08.06.2022
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Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной"
Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной" - РИА Новости, 08.06.2022
Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной"
Заводский районный суд в Кемерово продлил до 14 сентября текущего года содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T07:05
2022-06-08T07:06
происшествия
россия
кемерово
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово продлил до 14 сентября текущего года содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде Кемерово."Продлили (содержание под стражей – ред.) на три месяца, до 14 июня было, значит, до 14 сентября", – сказали в суде.Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября прошлого года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
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происшествия, россия, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
07:05 08.06.2022 (обновлено: 07:06 08.06.2022)
 
Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной"

Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной" Федяеву до 14 сентября

© РИА Новости / Данил Айкин / Перейти в фотобанкМихаил Федяев на заседании суда в Кемерово
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерово - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Данил Айкин
Перейти в фотобанк
Михаил Федяев на заседании суда в Кемерово. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово продлил до 14 сентября текущего года содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде Кемерово.
"Продлили (содержание под стражей – ред.) на три месяца, до 14 июня было, значит, до 14 сентября", – сказали в суде.
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
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Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября прошлого года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.
Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.
 
ПроисшествияРоссияКемеровоАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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