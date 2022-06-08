https://ria.ru/20220608/arest-1793882634.html

Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной"

Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной" - РИА Новости, 08.06.2022

Суд в Кемерово продлил арест основному собственнику "Листвяжной"

Заводский районный суд в Кемерово продлил до 14 сентября текущего года содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T07:05

2022-06-08T07:05

2022-06-08T07:06

происшествия

россия

кемерово

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 8 июн – РИА Новости. Заводский районный суд в Кемерово продлил до 14 сентября текущего года содержание под стражей основного собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева, сообщили РИА Новости в Заводском районном суде Кемерово."Продлили (содержание под стражей – ред.) на три месяца, до 14 июня было, значит, до 14 сентября", – сказали в суде.Взрыв метана на "Листвяжной" произошел 25 ноября прошлого года и стал одной из самых масштабных трагедий в этой отрасли в последнее время: погиб 51 человек. На момент взрыва под землей были 285 человек, большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но в ходе операции пять из них погибли.Шахта "Листвяжная" принадлежит холдингу "СДС-Уголь", входящему в топ-3 производителей угля в России, и отрабатывает запасы Егозово-Красноярского угольного месторождения. Работает в связке с одноименной обогатительной фабрикой в том же Белово – одной из самых мощных в России по переработке энергетических углей.

https://ria.ru/20220520/listvyazhnaya-1789645176.html

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происшествия, россия, кемерово, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе