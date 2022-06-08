Рейтинг@Mail.ru
Посол Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/antonov-1793882057.html
Посол Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина
Посол Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина - РИА Новости, 08.06.2022
Посол Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина
Посол в США Анатолий Антонов сообщил в эфире Первого канала, что получил письмо с предложением осудить действия президента России. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T06:53
2022-06-08T06:53
в мире
сша
россия
мария захарова
владимир путин
украина
анатолий антонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151672/61/1516726131_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_6939abba1ce294766f094bdc54cba171.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол в США Анатолий Антонов сообщил в эфире Первого канала, что получил письмо с предложением осудить действия президента России."Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман", - рассказал дипломат. По его словам, посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента объяснений, "что это значит".Он также сообщил, что у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину."Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам", - отметил посол."Совершают подходы"Ранее Антонов рассказал, что американские спецслужбы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских СМИ."Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству", — приводятся слова дипломата в Telegram-канале дипмиссии.Кроме того, Вашингтон пытается устроить информационную блокаду официальных представителей страны в Штатах, добавил посол.Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, агенты Федерального бюро расследований осуществляли "подходы" к главе коррпункта одного из российских СМИ с целью вовлечь его в "сотрудничество", при этом в США продолжают вводить все новые ограничение против журналистов с целью их запугать и вынудить уехать.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала военной операции на Украине Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели новые санкции против России, под которые попали физические лица, банки и компании. Также они закрыли небо для российских самолетов. По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Также Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада. Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули страну.
https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793870422.html
https://ria.ru/20220601/viza-1792452853.html
https://ria.ru/20220606/razryv-1793339599.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151672/61/1516726131_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_de1f565688a23dff62fec44b7fbc2ffd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, мария захарова, владимир путин, украина, анатолий антонов
06:53 08.06.2022
 
Посол Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина

Посол России в США Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол в США Анатолий Антонов сообщил в эфире Первого канала, что получил письмо с предложением осудить действия президента России.
"Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман", - рассказал дипломат. По его словам, посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента объяснений, "что это значит".
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 00:24
Посол России в США рассказал о ситуации с диппредставительствами
Он также сообщил, что у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину.
"Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам", - отметил посол.

"Совершают подходы"

Ранее Антонов рассказал, что американские спецслужбы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских СМИ.
"Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству", — приводятся слова дипломата в Telegram-канале дипмиссии.
Кроме того, Вашингтон пытается устроить информационную блокаду официальных представителей страны в Штатах, добавил посол.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 18:58
Российский дипломат опоздал на выступление в ООН из-за задержки с визой США
Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, агенты Федерального бюро расследований осуществляли "подходы" к главе коррпункта одного из российских СМИ с целью вовлечь его в "сотрудничество", при этом в США продолжают вводить все новые ограничение против журналистов с целью их запугать и вынудить уехать.

Специальная военная операция

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
После начала военной операции на Украине Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели новые санкции против России, под которые попали физические лица, банки и компании. Также они закрыли небо для российских самолетов. По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Также Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада. Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули страну.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 00:21
Запад давно встал на путь разрыва отношений с Россией, заявила Захарова
 
В миреСШАРоссияМария ЗахароваВладимир ПутинУкраинаАнатолий Антонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала