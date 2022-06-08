https://ria.ru/20220608/antonov-1793882057.html

Посол Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина

Посол Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина - РИА Новости, 08.06.2022

Посол Антонов заявил, что получил письмо с призывом осудить действия Путина

Посол в США Анатолий Антонов сообщил в эфире Первого канала, что получил письмо с предложением осудить действия президента России. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T06:53

2022-06-08T06:53

2022-06-08T06:53

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анатолий антонов

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Посол в США Анатолий Антонов сообщил в эфире Первого канала, что получил письмо с предложением осудить действия президента России."Если я это сделаю, то мне предложили обратиться в офис первого заместителя госсекретаря Уэнди Шерман", - рассказал дипломат. По его словам, посольство в письменной форме потребовало от госдепартамента объяснений, "что это значит".Он также сообщил, что у посольства в Вашингтоне раздают карточки якобы с контактами ФБР и предлагают пообщаться с сотрудниками спецслужб. Кроме того, в американских СМИ появляются статьи с призывами к российским военнослужащим и российским дипломатам предать родину."Я подчеркну свое жесточайшее неприятие такой политики и такого отношения к российским дипломатам", - отметил посол."Совершают подходы"Ранее Антонов рассказал, что американские спецслужбы пытаются склонить к сотрудничеству сотрудников российских СМИ."Притеснениям подвергаются российские журналисты, командированные в США. Они сталкиваются с прямыми запретами на вещание на американской территории. Им ограничен доступ на официальные мероприятия. Осложнен процесс оформления рабочих виз. Блокируются банковские счета. Спецслужбы совершают подходы к сотрудникам наших СМИ, склоняя к сотрудничеству", — приводятся слова дипломата в Telegram-канале дипмиссии.Кроме того, Вашингтон пытается устроить информационную блокаду официальных представителей страны в Штатах, добавил посол.Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, агенты Федерального бюро расследований осуществляли "подходы" к главе коррпункта одного из российских СМИ с целью вовлечь его в "сотрудничество", при этом в США продолжают вводить все новые ограничение против журналистов с целью их запугать и вынудить уехать.Специальная военная операцияРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.После начала военной операции на Украине Евросоюз, США и некоторые другие государства ввели новые санкции против России, под которые попали физические лица, банки и компании. Также они закрыли небо для российских самолетов. По словам Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Также Россия столкнулась с беспрецедентной по масштабам высылкой российских дипломатов из стран Запада. Российский МИД каждый раз заявляет о незаконности этих акций и праве на ответные действия - часть иностранных дипломатов уже также покинули страну.

https://ria.ru/20220608/diplomatiya-1793870422.html

https://ria.ru/20220601/viza-1792452853.html

https://ria.ru/20220606/razryv-1793339599.html

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в мире, сша, россия, мария захарова, владимир путин, украина, анатолий антонов