https://ria.ru/20220608/altay-1793938351.html

Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо

Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо - РИА Новости, 08.06.2022

Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо

Жительницу Алтайского края задержали за то, что она пристегнула возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:15

2022-06-08T12:15

2022-06-08T12:33

происшествия

алтайский край

рубцовск

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БАРНАУЛ, 8 июн — РИА Новости. Жительницу Алтайского края задержали за то, что она пристегнула возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла, сообщили в региональном управлении СК."По данным следствия, вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружен сгоревший автомобиль с находящимся внутри телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками", — говорится в релизе.Убийство удалось быстро раскрыть, задержав 41-летнюю жительницу Рубцовска, отмечает СУСК.Задержанная заявила, что погибший 68-летний мужчина был ее близким знакомым. Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Людмила Рязанцева, речь о том, что с погибшим женщина состояла в отношениях.Предполагаемые мотивы выясняются. Уголовное дело по возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", но позднее, по словам Рязанцевой, будет переквалифицировано на часть 2 из-за особо жестокого характера преступления.Следствие попросит суд арестовать подозреваемую на время расследования.

https://ria.ru/20220608/veyp-1793920131.html

алтайский край

рубцовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алтайский край, рубцовск