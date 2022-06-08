12:15 08.06.2022 (обновлено: 12:33 08.06.2022)
Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо
Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо, женщина задержана
© Фото : Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю поМесто убийства в Егорьевском районе Алтайского края
© Фото : Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по
Место убийства в Егорьевском районе Алтайского края
БАРНАУЛ, 8 июн — РИА Новости. Жительницу Алтайского края задержали за то, что она пристегнула возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла, сообщили в региональном управлении СК.
"По данным следствия, вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружен сгоревший автомобиль с находящимся внутри телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками", — говорится в релизе.
Убийство удалось быстро раскрыть, задержав 41-летнюю жительницу Рубцовска, отмечает СУСК.
Задержанная заявила, что погибший 68-летний мужчина был ее близким знакомым. Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Людмила Рязанцева, речь о том, что с погибшим женщина состояла в отношениях.
Предполагаемые мотивы выясняются. Уголовное дело по возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", но позднее, по словам Рязанцевой, будет переквалифицировано на часть 2 из-за особо жестокого характера преступления.
Следствие попросит суд арестовать подозреваемую на время расследования.