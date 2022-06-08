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Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо - РИА Новости, 08.06.2022
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Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо
Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо - РИА Новости, 08.06.2022
Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо
Жительницу Алтайского края задержали за то, что она пристегнула возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла, сообщили в региональном управлении СК. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:15
2022-06-08T12:33
происшествия
алтайский край
рубцовск
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БАРНАУЛ, 8 июн — РИА Новости. Жительницу Алтайского края задержали за то, что она пристегнула возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла, сообщили в региональном управлении СК."По данным следствия, вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружен сгоревший автомобиль с находящимся внутри телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками", — говорится в релизе.Убийство удалось быстро раскрыть, задержав 41-летнюю жительницу Рубцовска, отмечает СУСК.Задержанная заявила, что погибший 68-летний мужчина был ее близким знакомым. Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Людмила Рязанцева, речь о том, что с погибшим женщина состояла в отношениях.Предполагаемые мотивы выясняются. Уголовное дело по возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", но позднее, по словам Рязанцевой, будет переквалифицировано на часть 2 из-за особо жестокого характера преступления.Следствие попросит суд арестовать подозреваемую на время расследования.
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алтайский край
рубцовск
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происшествия, алтайский край, рубцовск
12:15 08.06.2022 (обновлено: 12:33 08.06.2022)
 
Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо

Жительница Алтая пристегнула возлюбленного наручниками и сожгла заживо, женщина задержана

© Фото : Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю поМесто убийства в Егорьевском районе Алтайского края
Место убийства в Егорьевском районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© Фото : Следственное управление Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по
Место убийства в Егорьевском районе Алтайского края
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 8 июн — РИА Новости. Жительницу Алтайского края задержали за то, что она пристегнула возлюбленного наручниками к автомобилю и сожгла, сообщили в региональном управлении СК.
"По данным следствия, вечером 6 июня недалеко от одного из сел в Егорьевском районе обнаружен сгоревший автомобиль с находящимся внутри телом мужчины, руки которого были пристегнуты наручниками", — говорится в релизе.
Убийство удалось быстро раскрыть, задержав 41-летнюю жительницу Рубцовска, отмечает СУСК.
Задержанная заявила, что погибший 68-летний мужчина был ее близким знакомым. Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя СУСК Людмила Рязанцева, речь о том, что с погибшим женщина состояла в отношениях.
Предполагаемые мотивы выясняются. Уголовное дело по возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство", но позднее, по словам Рязанцевой, будет переквалифицировано на часть 2 из-за особо жестокого характера преступления.
Следствие попросит суд арестовать подозреваемую на время расследования.
Вейп - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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