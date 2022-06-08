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СБУ арестовала активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов - РИА Новости, 08.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/aktivy-1793925448.html
СБУ арестовала активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов
СБУ арестовала активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов - РИА Новости, 08.06.2022
СБУ арестовала активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов
Служба безопасности Украины заявила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским бизнесменам, на 67,8 миллиона долларов. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T11:41
2022-06-08T11:45
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
служба безопасности украины
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским бизнесменам, на 67,8 миллиона долларов."Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как на Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию "Л/ДНР" (ЛНР и ДНР – ред.), - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По данным спецслужбы, по решению суда арестованы все корпоративные права, банковские счета, движимое и недвижимое имущество.В СБУ не привели ни названия компании, ни каких-либо доказательств.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
https://radiosputnik.ria.ru/20220608/yaponiya-1793887600.html
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владимир зеленский, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, служба безопасности украины
11:41 08.06.2022 (обновлено: 11:45 08.06.2022)
 
СБУ арестовала активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов

СБУ заявила об аресте активов российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским бизнесменам, на 67,8 миллиона долларов.
"Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как на Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию "Л/ДНР" (ЛНР и ДНР – ред.), - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.
По данным спецслужбы, по решению суда арестованы все корпоративные права, банковские счета, движимое и недвижимое имущество.
В СБУ не привели ни названия компании, ни каких-либо доказательств.
Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
Вчера, 08:28Сказано в эфире
"Абсурдно выглядит". Захарова о позиции Японии по Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаСлужба безопасности Украины
 
 
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