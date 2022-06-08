https://ria.ru/20220608/aktivy-1793925448.html

СБУ арестовала активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов

СБУ арестовала активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов - РИА Новости, 08.06.2022

СБУ арестовала активы российских бизнесменов на 67,8 миллиона долларов

Служба безопасности Украины заявила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским бизнесменам, на 67,8 миллиона долларов. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T11:41

2022-06-08T11:41

2022-06-08T11:45

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

служба безопасности украины

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила об аресте активов компании, якобы принадлежащей российским бизнесменам, на 67,8 миллиона долларов."Речь идет об одном из крупнейших производителей бетоноконструкций, который поставлял продукцию как на Украину, так и за границу. Служба безопасности установила, что конечными бенефициарами компании являются российские бизнесмены, причастные к финансированию "Л/ДНР" (ЛНР и ДНР – ред.), - говорится в сообщении СБУ в Telegram-канале.По данным спецслужбы, по решению суда арестованы все корпоративные права, банковские счета, движимое и недвижимое имущество.В СБУ не привели ни названия компании, ни каких-либо доказательств.Ранее Владимир Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь.

https://radiosputnik.ria.ru/20220608/yaponiya-1793887600.html

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

владимир зеленский, украина, луганская народная республика, донецкая народная республика, служба безопасности украины