https://ria.ru/20220608/aktiv-1793945634.html

СМИ: арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову

СМИ: арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову - РИА Новости, 08.06.2022

СМИ: арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову

Арестованные на Украине активы в сфере строительства принадлежат российскому бизнесмену Андрею Молчанову, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T12:33

2022-06-08T12:33

2022-06-08T12:33

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Арестованные на Украине активы в сфере строительства принадлежат российскому бизнесмену Андрею Молчанову, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на источники.Ранее в среду Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов на сумму 2 миллиарда гривен (67,8 миллиона долларов), принадлежавших неназванному российскому бизнесмену. Уточнялось, что это один из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявших продукцию на украинский рынок."Как сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах, речь идет о российском бизнесмене Андрее Молчанове и компании ООО "Аэрок", зарегистрированной 25 декабря 2006 года в Киевской области", - сообщил Telegram-канал издания.По его данным, компания занимается производством газобетонных стеновых блоков, теплоизоляционных панелей, U-блоков, армированных изделий из газобетона. "Страна" утверждает, что ООО "Аэрок" на территории Украины принадлежит два завода по производству автоклавного газобетона.Андрей Молчанов является основным владельцем компании ЛСР - одного из крупнейших российских застройщиков жилья и производителя строительных материалов.

https://ria.ru/20220606/kiberslezhka-1793607855.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, служба безопасности украины, россия, в мире