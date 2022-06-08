Рейтинг@Mail.ru
СМИ: арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220608/aktiv-1793945634.html
СМИ: арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову
СМИ: арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову - РИА Новости, 08.06.2022
СМИ: арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову
Арестованные на Украине активы в сфере строительства принадлежат российскому бизнесмену Андрею Молчанову, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T12:33
2022-06-08T12:33
специальная военная операция на украине
украина
служба безопасности украины
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786791891_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1758655939b4c872ce1ef5741174360.jpg
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Арестованные на Украине активы в сфере строительства принадлежат российскому бизнесмену Андрею Молчанову, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на источники.Ранее в среду Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов на сумму 2 миллиарда гривен (67,8 миллиона долларов), принадлежавших неназванному российскому бизнесмену. Уточнялось, что это один из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявших продукцию на украинский рынок."Как сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах, речь идет о российском бизнесмене Андрее Молчанове и компании ООО "Аэрок", зарегистрированной 25 декабря 2006 года в Киевской области", - сообщил Telegram-канал издания.По его данным, компания занимается производством газобетонных стеновых блоков, теплоизоляционных панелей, U-блоков, армированных изделий из газобетона. "Страна" утверждает, что ООО "Аэрок" на территории Украины принадлежит два завода по производству автоклавного газобетона.Андрей Молчанов является основным владельцем компании ЛСР - одного из крупнейших российских застройщиков жилья и производителя строительных материалов.
https://ria.ru/20220606/kiberslezhka-1793607855.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786791891_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_e2d4283a4f47c57713fe675ff0f002f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, служба безопасности украины, россия, в мире
12:33 08.06.2022
 
СМИ: арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову

"Страна": арестованные СБУ активы принадлежат российскому бизнесмену Молчанову

© AP Photo / Felipe DanaСотрудники СБУ
Сотрудники СБУ - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© AP Photo / Felipe Dana
Сотрудники СБУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Арестованные на Украине активы в сфере строительства принадлежат российскому бизнесмену Андрею Молчанову, сообщает интернет-издание "Страна" со ссылкой на источники.
Ранее в среду Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов на сумму 2 миллиарда гривен (67,8 миллиона долларов), принадлежавших неназванному российскому бизнесмену. Уточнялось, что это один из крупнейших производителей бетоноконструкций, поставлявших продукцию на украинский рынок.
"Как сообщают источники "Страны" в правоохранительных органах, речь идет о российском бизнесмене Андрее Молчанове и компании ООО "Аэрок", зарегистрированной 25 декабря 2006 года в Киевской области", - сообщил Telegram-канал издания.
По его данным, компания занимается производством газобетонных стеновых блоков, теплоизоляционных панелей, U-блоков, армированных изделий из газобетона. "Страна" утверждает, что ООО "Аэрок" на территории Украины принадлежит два завода по производству автоклавного газобетона.
Андрей Молчанов является основным владельцем компании ЛСР - одного из крупнейших российских застройщиков жилья и производителя строительных материалов.
Документы, найденные в кабинете офицера СБУ в Мариуполе
6 июня, 21:57Специальная военная операция на Украине
В кабинете офицера СБУ в Мариуполе нашли блокнот с кодами для киберслежки
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала