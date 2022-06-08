https://ria.ru/20220608/aes-1794044127.html
В Херсоне не исключили, что Киев попытается ударить по АЭС
В Херсоне не исключили, что Киев попытается ударить по АЭС - РИА Новости, 08.06.2022
В Херсоне не исключили, что Киев попытается ударить по АЭС
Заявления главы "Энергоатома" о превращении украинских АЭС в укрепрайоны являются истеричными заявлениями, однако, вероятно, что украинская сторона сама может... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T16:27
2022-06-08T16:27
2022-06-08T16:41
специальная военная операция на украине
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украина
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Заявления главы "Энергоатома" о превращении украинских АЭС в укрепрайоны являются истеричными заявлениями, однако, вероятно, что украинская сторона сама может нанести удары по своим объектам, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Я скажу, это чистой воды популизм, определенная истерия... Возможно, что они сами по себе попробуют нанести удар, и сами от себя ставят такие системы ПВО и укрепляют районы вокруг атомной станции", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".При этом Стремоусов подчеркнул, что "на самом деле понятно, что никто не планирует наносить удары по атомным станциям, здесь у нас (в Запорожье) нет в этом направлении самоубийц, хотя от украинской власти ожидать все возможно".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр
16:27 08.06.2022 (обновлено: 16:41 08.06.2022)
В Херсоне не исключили, что Киев попытается ударить по АЭС
Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: не исключено, что Киев попытается ударить по АЭС