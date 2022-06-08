https://ria.ru/20220608/aes-1794044127.html

В Херсоне не исключили, что Киев попытается ударить по АЭС

В Херсоне не исключили, что Киев попытается ударить по АЭС - РИА Новости, 08.06.2022

В Херсоне не исключили, что Киев попытается ударить по АЭС

Заявления главы "Энергоатома" о превращении украинских АЭС в укрепрайоны являются истеричными заявлениями, однако, вероятно, что украинская сторона сама может... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T16:27

2022-06-08T16:27

2022-06-08T16:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/66/1561756635_0:163:2046:1314_1920x0_80_0_0_05846d7dd26b69c0369920cb211fee8a.jpg

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Заявления главы "Энергоатома" о превращении украинских АЭС в укрепрайоны являются истеричными заявлениями, однако, вероятно, что украинская сторона сама может нанести удары по своим объектам, заявил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Я скажу, это чистой воды популизм, определенная истерия... Возможно, что они сами по себе попробуют нанести удар, и сами от себя ставят такие системы ПВО и укрепляют районы вокруг атомной станции", - сказал Стремоусов в эфире телеканала "Россия 24".При этом Стремоусов подчеркнул, что "на самом деле понятно, что никто не планирует наносить удары по атомным станциям, здесь у нас (в Запорожье) нет в этом направлении самоубийц, хотя от украинской власти ожидать все возможно".

https://ria.ru/20220603/aes-1792908213.html

украина

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , ситуация в днр и лнр