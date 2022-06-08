Рейтинг@Mail.ru
Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220608/abramovich-1793913071.html
Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ
Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022
Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ
Британская газета Times, ссылаясь на юридические документы, направленные Евросоюзу, пишет, что российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить санкции,... РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T10:44
2022-06-08T10:44
в мире
роман абрамович
россия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780633533_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_afe618d06efe1a25b57af2fb31a669c5.jpg
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Британская газета Times, ссылаясь на юридические документы, направленные Евросоюзу, пишет, что российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить санкции, наложенные на него в ЕС, называя их дискриминационными и непропорциональными."Откровения содержатся в юридических заявлениях, направленных ЕС, в которых 55-летний российский олигарх утверждает, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту (России Владимиру - ред.) Путину. Предполагается, что аналогичные заявления были сделаны британскому правительству", - говорится в сообщении газеты.Как отмечает газета, Абрамович заявляет, что платит больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в России, и что его не следует рассматривать в качестве ведущего донора российского государства или сторонником политики по Украине. Бельгийские юристы бизнесмена указали, что он инвестировал 2 миллиарда фунтов стерлингов частных средств в Великобритании, что его семейный офис находится в Лондоне, а в футбольном клубе "Челси" и других компаниях у него ранее работала почти тысяча человек.Абрамович, владевший "Челси" с 2003 года, завершил сделку по продаже клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. В начале марта Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.
https://ria.ru/20220606/ssha-1793582837.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780633533_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_b9c389b949b17b894966e0bb2f2c754b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, роман абрамович, россия, евросоюз
10:44 08.06.2022
 
Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ

Times: Абрамович пытается оспорить санкции Евросоюза, называя их дискриминационными

© POOL / Перейти в фотобанкБизнесмен Роман Абрамович
Бизнесмен Роман Абрамович
© POOL
Перейти в фотобанк
Бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Британская газета Times, ссылаясь на юридические документы, направленные Евросоюзу, пишет, что российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить санкции, наложенные на него в ЕС, называя их дискриминационными и непропорциональными.
"Откровения содержатся в юридических заявлениях, направленных ЕС, в которых 55-летний российский олигарх утверждает, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту (России Владимиру - ред.) Путину. Предполагается, что аналогичные заявления были сделаны британскому правительству", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает газета, Абрамович заявляет, что платит больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в России, и что его не следует рассматривать в качестве ведущего донора российского государства или сторонником политики по Украине. Бельгийские юристы бизнесмена указали, что он инвестировал 2 миллиарда фунтов стерлингов частных средств в Великобритании, что его семейный офис находится в Лондоне, а в футбольном клубе "Челси" и других компаниях у него ранее работала почти тысяча человек.
Абрамович, владевший "Челси" с 2003 года, завершил сделку по продаже клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. В начале марта Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.
Самолет Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Virgin Atlantic - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
6 июня, 19:56
Суд в США выдал ордер на арест самолетов, якобы принадлежащих Абрамовичу
 
В миреРоман АбрамовичРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала