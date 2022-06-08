https://ria.ru/20220608/abramovich-1793913071.html

Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ

Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ - РИА Новости, 08.06.2022

Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ

Британская газета Times, ссылаясь на юридические документы, направленные Евросоюзу, пишет, что российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить санкции,... РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T10:44

2022-06-08T10:44

2022-06-08T10:44

в мире

роман абрамович

россия

евросоюз

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ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Британская газета Times, ссылаясь на юридические документы, направленные Евросоюзу, пишет, что российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить санкции, наложенные на него в ЕС, называя их дискриминационными и непропорциональными."Откровения содержатся в юридических заявлениях, направленных ЕС, в которых 55-летний российский олигарх утверждает, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту (России Владимиру - ред.) Путину. Предполагается, что аналогичные заявления были сделаны британскому правительству", - говорится в сообщении газеты.Как отмечает газета, Абрамович заявляет, что платит больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в России, и что его не следует рассматривать в качестве ведущего донора российского государства или сторонником политики по Украине. Бельгийские юристы бизнесмена указали, что он инвестировал 2 миллиарда фунтов стерлингов частных средств в Великобритании, что его семейный офис находится в Лондоне, а в футбольном клубе "Челси" и других компаниях у него ранее работала почти тысяча человек.Абрамович, владевший "Челси" с 2003 года, завершил сделку по продаже клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. В начале марта Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.

https://ria.ru/20220606/ssha-1793582837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, роман абрамович, россия, евросоюз