Абрамович пытается оспорить санкции ЕС против него, пишут СМИ
Times: Абрамович пытается оспорить санкции Евросоюза, называя их дискриминационными
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Бизнесмен Роман Абрамович. Архивное фото
ЛОНДОН, 8 июн - РИА Новости. Британская газета Times, ссылаясь на юридические документы, направленные Евросоюзу, пишет, что российский бизнесмен Роман Абрамович пытается оспорить санкции, наложенные на него в ЕС, называя их дискриминационными и непропорциональными.
"Откровения содержатся в юридических заявлениях, направленных ЕС, в которых 55-летний российский олигарх утверждает, что санкции против него дискриминационны, непропорциональны и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту (России Владимиру - ред.) Путину. Предполагается, что аналогичные заявления были сделаны британскому правительству", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает газета, Абрамович заявляет, что платит больше налогов в Великобритании и ЕС, чем в России, и что его не следует рассматривать в качестве ведущего донора российского государства или сторонником политики по Украине. Бельгийские юристы бизнесмена указали, что он инвестировал 2 миллиарда фунтов стерлингов частных средств в Великобритании, что его семейный офис находится в Лондоне, а в футбольном клубе "Челси" и других компаниях у него ранее работала почти тысяча человек.
Абрамович, владевший "Челси" с 2003 года, завершил сделку по продаже клуба консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. В начале марта Абрамович объявил о том, что выставил клуб на продажу в связи с санкциями из-за событий на Украине.