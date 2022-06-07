https://ria.ru/20220607/zerno-1793858159.html
Националисты подожгли зернохранилище в Мариуполе, заявили в Минобороны
Националисты подожгли зернохранилище в Мариуполе, заявили в Минобороны - РИА Новости, 07.06.2022
Националисты подожгли зернохранилище в Мариуполе, заявили в Минобороны
Боевики украинских националистических батальонов, покидая захваченные территории, и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, специально подожгли... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:36
2022-06-07T21:36
2022-06-07T21:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
национальный центр управления обороной рф
михаил мизинцев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Боевики украинских националистических батальонов, покидая захваченные территории, и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, специально подожгли крупное зернохранилище в городском морском порту, в итоге сгорело более 50 тысяч тонн зерна, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна", - сказал Мизинцев на брифинге во вторник."Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу "истинное лицо" киевского режима, который, фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа", - подчеркнул генерал.По словам Мизинцева, все это происходит в условиях полной поддержки со стороны стран "так называемого цивилизованного Запада" и не прекращающейся истерии вокруг лживых обвинений России в создании продовольственного кризиса в мире."Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований", - отметил генерал.
https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, мариуполь, национальный центр управления обороной рф, михаил мизинцев
Националисты подожгли зернохранилище в Мариуполе, заявили в Минобороны
Минобороны: украинские националисты сожгли 50 тысяч тонн зерна в порту Мариуполя
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Боевики украинских националистических батальонов, покидая захваченные территории, и не желая оставлять запасы зерна жителям Мариуполя, специально подожгли крупное зернохранилище в городском морском порту, в итоге сгорело более 50 тысяч тонн зерна, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Достоверно установлено, что боевики националистических батальонов, покидая захваченные территории, не желая оставлять запасы зерна жителям города Мариуполя
, намеренно совершили поджог крупного зернохранилища в морском порту. В результате уничтожено более 50 тысяч тонн зерна", - сказал Мизинцев
на брифинге во вторник.
"Данное бесчеловечное преступление демонстрирует всему мировому сообществу "истинное лицо" киевского режима, который, фактически, применяет методы продовольственного терроризма в отношении собственного народа", - подчеркнул генерал.
По словам Мизинцева, все это происходит в условиях полной поддержки со стороны стран "так называемого цивилизованного Запада" и не прекращающейся истерии вокруг лживых обвинений России
в создании продовольственного кризиса в мире.
"Еще раз акцентируем внимание, что в ходе выполнения задач специальной военной операции Вооруженные Силы России оказывают мирным жителям всестороннюю помощь и поддержку, исключительно гуманно относятся к гражданскому населению и не наносят ударов по объектам социальной инфраструктуры страны, в отличие от украинских вооруженных формирований", - отметил генерал.