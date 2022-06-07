https://ria.ru/20220607/zerno-1793854089.html
Из Запорожской области в Крым отправлена первая партия зерна
Из Запорожской области в Крым отправлена первая партия зерна - РИА Новости, 07.06.2022
Из Запорожской области в Крым отправлена первая партия зерна
Со станции Мелитополь в Крым отправлена первая партия зерна из Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T21:12
2022-06-07T21:12
2022-06-07T22:42
специальная военная операция на украине
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запорожская область
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владимир путин
владимир зеленский
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Со станции Мелитополь в Крым отправлена первая партия зерна из Запорожской области, передает корреспондент РИА Новости.Всего в составе 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом, товарный поезд уехал во вторник днем.В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html
https://ria.ru/20220606/tusk-1793583927.html
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Первые вагоны с зерном, отправленные в Крым со станции Мелитополь
Первый пошел: 11 вагонов с зерном сегодня днем отправлены со станции Мелитополь (Запорожье) в Крым
2022-06-07T21:12
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PT0M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, запорожская область, украина, херсонская область , владимир путин, владимир зеленский, белоруссия
21:12 07.06.2022 (обновлено: 22:42 07.06.2022)
Из Запорожской области в Крым отправлена первая партия зерна
Со станции Мелитополь в Крым отправлена первая партия зерна из Запорожской области