https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html

ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна

ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна - РИА Новости, 07.06.2022

ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна

ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:44

2022-06-07T19:44

2022-06-07T20:14

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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.

https://ria.ru/20220607/zerno-1793721137.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, оон, украина, россия, стефан дюжаррик, белоруссия, владимир зеленский, владимир путин