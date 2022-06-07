https://ria.ru/20220607/zerno-1793838119.html
ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна
ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна - РИА Новости, 07.06.2022
ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна
ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:44
2022-06-07T19:44
2022-06-07T20:14
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
https://ria.ru/20220607/zerno-1793721137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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19:44 07.06.2022 (обновлено: 20:14 07.06.2022)
ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна
Дюжаррик: ООН не располагает подтверждениями обвинений Украины против России в краже зерна