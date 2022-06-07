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ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна - РИА Новости, 07.06.2022
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ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна
ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна - РИА Новости, 07.06.2022
ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна
ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:44
2022-06-07T20:14
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
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в мире, оон, украина, россия, стефан дюжаррик, белоруссия, владимир зеленский, владимир путин
19:44 07.06.2022 (обновлено: 20:14 07.06.2022)
 
ООН не подтвердила обвинения Украины против России в краже зерна

Дюжаррик: ООН не располагает подтверждениями обвинений Украины против России в краже зерна

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗерна пшеницы
Зерна пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

"Мы в контакте с офисом Всемирной продовольственной программы, они не подтверждают эти обвинения", — сказал он на пресс-конференции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об отсутствии проблем с вывозом зерна с Украины. Кроме того, он назвал утверждения о том, что Москва якобы препятствует транспортировке продовольствия, блефом. Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов. Путин отметил, что зерно можно вывозить также по Дунаю через Румынию, Венгрию и Польшу. Самый дешевый способ — через Белоруссию, но для этого нужно снять санкции, пояснил он.
Вместе с тем в понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский отказался экспортировать зерно через Белоруссию и помогать "дружественным" соседям.
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 13:27
В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов
 
В миреООНУкраинаРоссияСтефан ДюжаррикБелоруссияВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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