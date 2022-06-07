https://ria.ru/20220607/zerno-1793721137.html

В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов

В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов - РИА Новости, 07.06.2022

В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов

Никаких четких очертаний в подходах к плану по вывозу зерна из украинских портов пока нет, российская сторона ранее уже предложила разминировать подходы к... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:27

2022-06-07T13:27

2022-06-07T13:39

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Никаких четких очертаний в подходах к плану по вывозу зерна из украинских портов пока нет, российская сторона ранее уже предложила разминировать подходы к украинским портам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет никаких очертаний. Есть заявление президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод", - сказал Песков журналистам.Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что РФ не будет использовать разминированные коридоры для наступательных действий."Есть слова недоверия со стороны украинских представителей, мы слышали такие заявления", - подчеркнул Песков.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.

https://radiosputnik.ria.ru/20220606/zerno-1793603088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия