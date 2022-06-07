13:27 07.06.2022 (обновлено: 13:39 07.06.2022)
В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов
Песков о вывозе зерна из Украины: Россия заявила о необходимости разминирования подходов
Урожай пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Никаких четких очертаний в подходах к плану по вывозу зерна из украинских портов пока нет, российская сторона ранее уже предложила разминировать подходы к украинским портам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет никаких очертаний. Есть заявление президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что РФ не будет использовать разминированные коридоры для наступательных действий.
"Есть слова недоверия со стороны украинских представителей, мы слышали такие заявления", - подчеркнул Песков.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.