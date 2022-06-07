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В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов - РИА Новости, 07.06.2022
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В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов
В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов - РИА Новости, 07.06.2022
В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов
Никаких четких очертаний в подходах к плану по вывозу зерна из украинских портов пока нет, российская сторона ранее уже предложила разминировать подходы к... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:27
2022-06-07T13:39
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Никаких четких очертаний в подходах к плану по вывозу зерна из украинских портов пока нет, российская сторона ранее уже предложила разминировать подходы к украинским портам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Пока нет никаких очертаний. Есть заявление президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод", - сказал Песков журналистам.Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что РФ не будет использовать разминированные коридоры для наступательных действий."Есть слова недоверия со стороны украинских представителей, мы слышали такие заявления", - подчеркнул Песков.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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в мире, украина, россия
13:27 07.06.2022 (обновлено: 13:39 07.06.2022)
 
В Кремле прокомментировали проблему вывоза зерна из украинских портов

Песков о вывозе зерна из Украины: Россия заявила о необходимости разминирования подходов

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкУрожай пшеницы
Урожай пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Никаких четких очертаний в подходах к плану по вывозу зерна из украинских портов пока нет, российская сторона ранее уже предложила разминировать подходы к украинским портам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет никаких очертаний. Есть заявление президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил о словах российского президента Владимира Путина о том, что РФ не будет использовать разминированные коридоры для наступательных действий.
"Есть слова недоверия со стороны украинских представителей, мы слышали такие заявления", - подчеркнул Песков.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки - Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося сейчас поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
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