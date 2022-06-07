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У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 07.06.2022
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T06:42
2022-06-07T06:42
2022-06-07T06:42
землетрясение
в мире
тайвань
пекин
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ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.Землетрясение зафиксировано в 9.57 по местному времени (4.57 мск) в морской акватории к северо-востоку от острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 210 километров.Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.
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землетрясение, в мире, тайвань, пекин
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла
ПЕКИН, 7 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло во вторник у побережья острова Тайвань, сообщает китайский сейсмологический центр.
Землетрясение зафиксировано в 9.57 по местному времени (4.57 мск) в морской акватории к северо-востоку от острова. Очаг землетрясения залегал на глубине 210 километров.
Информации о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.