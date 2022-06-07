18:32 07.06.2022 (обновлено: 18:38 07.06.2022)
"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России
Французские пользователи Twitter отреагировали на слова Зеленского об "унижении" России
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Франкоязычные пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего заявление французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.
"Россия — великая страна, и мы не можем бесконечно поворачиваться к ней спиной. Диалог, чего бы это нам ни стоило, должен продолжаться!" — убежден blanc jean pierre.
"Украина хочет вернуть всю помощь, которую предоставил Париж?" — задался вопросом пользователь Colette.
"Наркотики вредны для здоровья!" — напомнил CharlesWinston.
"Этот комик нас не интересует, как и неудачливый актер театра Макрон", — поделился мнением bubu toto.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) начинает нам надоедать", — пишет Ralfnissarr.
"В любом случае американцы будут драться до последнего украинца", — сыронизировал Tiago.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.