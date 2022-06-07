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"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России - РИА Новости, 07.06.2022
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"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России
"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России - РИА Новости, 07.06.2022
"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России
Франкоязычные пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего заявление французского лидера Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:32
2022-06-07T18:38
в мире
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Франкоязычные пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего заявление французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.Ранее Макрон предостерег от оскорбительного поведения в отношении Москвы, с которой в будущем потребуется восстановить сотрудничество. Зеленский в интервью британской газете Financial Times осудил его позицию."Россия — великая страна, и мы не можем бесконечно поворачиваться к ней спиной. Диалог, чего бы это нам ни стоило, должен продолжаться!" — убежден blanc jean pierre."Наркотики вредны для здоровья!" — напомнил CharlesWinston."Этот комик нас не интересует, как и неудачливый актер театра Макрон", — поделился мнением bubu toto."Он (Зеленский. — Прим. ред.) начинает нам надоедать", — пишет Ralfnissarr."В этот раз я чувствую себя обязанным защитить Макрона, что происходит довольно редко. Да, он был прав, когда сказал, что нельзя унижать Россию. &lt;…&gt; Она всегда была другом Франции. Зеленский ведет себя безответственно", — подчеркнул Georges.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220607/zelenskiy-1793777872.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский
18:32 07.06.2022 (обновлено: 18:38 07.06.2022)
 
"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России

Французские пользователи Twitter отреагировали на слова Зеленского об "унижении" России

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Франкоязычные пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего заявление французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.
Ранее Макрон предостерег от оскорбительного поведения в отношении Москвы, с которой в будущем потребуется восстановить сотрудничество. Зеленский в интервью британской газете Financial Times осудил его позицию.
"Россия — великая страна, и мы не можем бесконечно поворачиваться к ней спиной. Диалог, чего бы это нам ни стоило, должен продолжаться!" — убежден blanc jean pierre.
"Украина хочет вернуть всю помощь, которую предоставил Париж?" — задался вопросом пользователь Colette.
"Наркотики вредны для здоровья!" — напомнил CharlesWinston.
"Этот комик нас не интересует, как и неудачливый актер театра Макрон", — поделился мнением bubu toto.
"Он (Зеленский. — Прим. ред.) начинает нам надоедать", — пишет Ralfnissarr.
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
Вчера, 16:24В мире
Зеленский признал неспособность Киева наступать на позиции России
"В этот раз я чувствую себя обязанным защитить Макрона, что происходит довольно редко. Да, он был прав, когда сказал, что нельзя унижать Россию. <…> Она всегда была другом Франции. Зеленский ведет себя безответственно", — подчеркнул Georges.
"В любом случае американцы будут драться до последнего украинца", — сыронизировал Tiago.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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