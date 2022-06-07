https://ria.ru/20220607/zelenskiy-1793817581.html

"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России

"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России - РИА Новости, 07.06.2022

"Начинает надоедать". Французы отреагировали на слова Зеленского о России

Франкоязычные пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего заявление французского лидера Эммануэля Макрона о... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:32

2022-06-07T18:32

2022-06-07T18:38

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владимир зеленский

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Франкоязычные пользователи Twitter обрушились на президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего заявление французского лидера Эммануэля Макрона о недопустимости унижения России.Ранее Макрон предостерег от оскорбительного поведения в отношении Москвы, с которой в будущем потребуется восстановить сотрудничество. Зеленский в интервью британской газете Financial Times осудил его позицию."Россия — великая страна, и мы не можем бесконечно поворачиваться к ней спиной. Диалог, чего бы это нам ни стоило, должен продолжаться!" — убежден blanc jean pierre."Наркотики вредны для здоровья!" — напомнил CharlesWinston."Этот комик нас не интересует, как и неудачливый актер театра Макрон", — поделился мнением bubu toto."Он (Зеленский. — Прим. ред.) начинает нам надоедать", — пишет Ralfnissarr."В этот раз я чувствую себя обязанным защитить Макрона, что происходит довольно редко. Да, он был прав, когда сказал, что нельзя унижать Россию. <…> Она всегда была другом Франции. Зеленский ведет себя безответственно", — подчеркнул Georges.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220607/zelenskiy-1793777872.html

https://ria.ru/20220607/peregovory-1793772466.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, россия, украина, владимир зеленский