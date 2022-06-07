"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды
Калининградский завод "Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии "Автотор" в Калининграде
Автомобиль Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Калининградский автомобильный завод "Автотор" пояснил, почему работникам, которые сейчас находятся в простое, были предложены вакансии сборщиков ягод.
Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудникам завода предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе в 100 километрах от Калининграда.
"Руководство предоставило возможность сотрудникам, которые в связи с простоем на производстве BMW не задействованы сейчас на производстве, использовать этот период для временного трудоустройства. Сотрудник сам решает, на какую работу ему устраиваться. И устраиваться ли вообще. На рынке труда в настоящее время есть ряд вакансий для временного трудоустройства, в том числе и вакансии по сезонному сбору урожая", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автотора".
В пресс-службе добавили, что до работников доводится информация о вакансиях от работодателей Калининградской области, которые в том числе набирают людей на сезонные работы по сбору урожая ягоды.
"Порядка 30 человек на сегодняшний день заинтересовались соответствующими предложениями", - сказали в компании, не уточнив, сколько среди них было вакансий по сбору ягод.
Ранее "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, сообщил что приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а коллектив уйдет в корпоративный оплачиваемый отпуск. Руководство заявляло, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW. После 23 мая информации об возобновлении производства не поступало.