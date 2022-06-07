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"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды - РИА Новости, 07.06.2022
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"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды
"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды - РИА Новости, 07.06.2022
"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды
Калининградский автомобильный завод "Автотор" пояснил, почему работникам, которые сейчас находятся в простое, были предложены вакансии сборщиков ягод. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:34
2022-06-07T17:34
калининград
калининградская область
россия
автотор
kia rio
hyundai genesis
авто
bmw x5
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Калининградский автомобильный завод "Автотор" пояснил, почему работникам, которые сейчас находятся в простое, были предложены вакансии сборщиков ягод.Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудникам завода предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе в 100 километрах от Калининграда."Руководство предоставило возможность сотрудникам, которые в связи с простоем на производстве BMW не задействованы сейчас на производстве, использовать этот период для временного трудоустройства. Сотрудник сам решает, на какую работу ему устраиваться. И устраиваться ли вообще. На рынке труда в настоящее время есть ряд вакансий для временного трудоустройства, в том числе и вакансии по сезонному сбору урожая", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автотора".В пресс-службе добавили, что до работников доводится информация о вакансиях от работодателей Калининградской области, которые в том числе набирают людей на сезонные работы по сбору урожая ягоды."Порядка 30 человек на сегодняшний день заинтересовались соответствующими предложениями", - сказали в компании, не уточнив, сколько среди них было вакансий по сбору ягод.Ранее "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, сообщил что приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а коллектив уйдет в корпоративный оплачиваемый отпуск. Руководство заявляло, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW. После 23 мая информации об возобновлении производства не поступало.
https://ria.ru/20220523/avtovaz-1790145659.html
калининград
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калининград, калининградская область, россия, автотор, kia rio, hyundai genesis, авто, bmw x5
17:34 07.06.2022
 
"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды

Калининградский завод "Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии "Автотор" в Калининграде
Автомобиль Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии Автотор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобиль Hyundai Sonata на производственном конвейере на предприятии "Автотор" в Калининграде. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Калининградский автомобильный завод "Автотор" пояснил, почему работникам, которые сейчас находятся в простое, были предложены вакансии сборщиков ягод.
Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудникам завода предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе в 100 километрах от Калининграда.
"Руководство предоставило возможность сотрудникам, которые в связи с простоем на производстве BMW не задействованы сейчас на производстве, использовать этот период для временного трудоустройства. Сотрудник сам решает, на какую работу ему устраиваться. И устраиваться ли вообще. На рынке труда в настоящее время есть ряд вакансий для временного трудоустройства, в том числе и вакансии по сезонному сбору урожая", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автотора".
В пресс-службе добавили, что до работников доводится информация о вакансиях от работодателей Калининградской области, которые в том числе набирают людей на сезонные работы по сбору урожая ягоды.
"Порядка 30 человек на сегодняшний день заинтересовались соответствующими предложениями", - сказали в компании, не уточнив, сколько среди них было вакансий по сбору ягод.
Ранее "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, сообщил что приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а коллектив уйдет в корпоративный оплачиваемый отпуск. Руководство заявляло, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW. После 23 мая информации об возобновлении производства не поступало.
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