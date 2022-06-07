https://ria.ru/20220607/zavod-1793799274.html

"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды

"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды - РИА Новости, 07.06.2022

"Автотор" объяснил, почему его сотрудникам предложили собирать ягоды

Калининградский автомобильный завод "Автотор" пояснил, почему работникам, которые сейчас находятся в простое, были предложены вакансии сборщиков ягод. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:34

2022-06-07T17:34

2022-06-07T17:34

калининград

калининградская область

россия

автотор

kia rio

hyundai genesis

авто

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Калининградский автомобильный завод "Автотор" пояснил, почему работникам, которые сейчас находятся в простое, были предложены вакансии сборщиков ягод.Ранее местные СМИ сообщили, что сотрудникам завода предложили собирать урожай яблок, клубники и голубики в совхозе в 100 километрах от Калининграда."Руководство предоставило возможность сотрудникам, которые в связи с простоем на производстве BMW не задействованы сейчас на производстве, использовать этот период для временного трудоустройства. Сотрудник сам решает, на какую работу ему устраиваться. И устраиваться ли вообще. На рынке труда в настоящее время есть ряд вакансий для временного трудоустройства, в том числе и вакансии по сезонному сбору урожая", - сообщили РИА Новости в пресс-службе "Автотора".В пресс-службе добавили, что до работников доводится информация о вакансиях от работодателей Калининградской области, которые в том числе набирают людей на сезонные работы по сбору урожая ягоды."Порядка 30 человек на сегодняшний день заинтересовались соответствующими предложениями", - сказали в компании, не уточнив, сколько среди них было вакансий по сбору ягод.Ранее "Автотор", который стал первым в России заводом по сборке иномарок BMW, Kia и Hyundai, сообщил что приостановит выпуск автомобилей с 1 по 22 мая, а коллектив уйдет в корпоративный оплачиваемый отпуск. Руководство заявляло, что принимает все меры для сохранения коллектива на фоне приостановки производства машин BMW. После 23 мая информации об возобновлении производства не поступало.

https://ria.ru/20220523/avtovaz-1790145659.html

калининград

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калининград, калининградская область, россия, автотор, kia rio, hyundai genesis, авто, bmw x5