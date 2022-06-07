https://ria.ru/20220607/zaporozhe-1793736924.html

Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным

Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным - РИА Новости, 07.06.2022

Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным

Переносить столицу Запорожской области в Мелитополь не имеет смысла, практически половина населения области проживает в Запорожье, этот город нужно освободить,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:13

2022-06-07T14:13

2022-06-07T14:44

специальная военная операция на украине

мелитополь

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Переносить столицу Запорожской области в Мелитополь не имеет смысла, практически половина населения области проживает в Запорожье, этот город нужно освободить, считает первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай."Стратегически навсегда переносить столицу в Мелитополь не имеет смысла, потому что все-таки Запорожье - это огромный промышленный центр, там гораздо лучше инфраструктура для выполнения функций главного города региона", - заявил он журналистам.Он отметил, что в Запорожье проживает почти половина населения области. "Логичнее просто освободить город, вернуть его к нормальной мирной жизни - и туда тогда переедут органы власти из Мелитополя. Это мое мнение", - добавил Шарлай.По его словам, впоследствии - после освобождения региона и при условии его вхождения в состав РФ - в Запорожской области будет выбран губернатор. "В составе России область будет жить мирной жизнью, военно-гражданская администрация не понадобится", - уверен Шарлай.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220603/grivny-1793035077.html

https://ria.ru/20220527/ukraina-1791032277.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

мелитополь, в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр