14:13 07.06.2022 (обновлено: 14:44 07.06.2022)
Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным
Замглавы Запорожской ВГА Шарлай: перенос столицы региона в Мелитополь не имеет смысла
Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Переносить столицу Запорожской области в Мелитополь не имеет смысла, практически половина населения области проживает в Запорожье, этот город нужно освободить, считает первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай.
"Стратегически навсегда переносить столицу в Мелитополь не имеет смысла, потому что все-таки Запорожье - это огромный промышленный центр, там гораздо лучше инфраструктура для выполнения функций главного города региона", - заявил он журналистам.
Он отметил, что в Запорожье проживает почти половина населения области. "Логичнее просто освободить город, вернуть его к нормальной мирной жизни - и туда тогда переедут органы власти из Мелитополя. Это мое мнение", - добавил Шарлай.
По его словам, впоследствии - после освобождения региона и при условии его вхождения в состав РФ - в Запорожской области будет выбран губернатор. "В составе России область будет жить мирной жизнью, военно-гражданская администрация не понадобится", - уверен Шарлай.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.