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Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/zaporozhe-1793736924.html
Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным
Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным - РИА Новости, 07.06.2022
Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным
Переносить столицу Запорожской области в Мелитополь не имеет смысла, практически половина населения области проживает в Запорожье, этот город нужно освободить,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:13
2022-06-07T14:44
специальная военная операция на украине
мелитополь
в мире
запорожье
запорожская область
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Переносить столицу Запорожской области в Мелитополь не имеет смысла, практически половина населения области проживает в Запорожье, этот город нужно освободить, считает первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай."Стратегически навсегда переносить столицу в Мелитополь не имеет смысла, потому что все-таки Запорожье - это огромный промышленный центр, там гораздо лучше инфраструктура для выполнения функций главного города региона", - заявил он журналистам.Он отметил, что в Запорожье проживает почти половина населения области. "Логичнее просто освободить город, вернуть его к нормальной мирной жизни - и туда тогда переедут органы власти из Мелитополя. Это мое мнение", - добавил Шарлай.По его словам, впоследствии - после освобождения региона и при условии его вхождения в состав РФ - в Запорожской области будет выбран губернатор. "В составе России область будет жить мирной жизнью, военно-гражданская администрация не понадобится", - уверен Шарлай.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220603/grivny-1793035077.html
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мелитополь, в мире, запорожье, запорожская область, украина, россия, ситуация в днр и лнр
14:13 07.06.2022 (обновлено: 14:44 07.06.2022)
 
Запорожские власти назвали перенос столицы региона бессмысленным

Замглавы Запорожской ВГА Шарлай: перенос столицы региона в Мелитополь не имеет смысла

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Переносить столицу Запорожской области в Мелитополь не имеет смысла, практически половина населения области проживает в Запорожье, этот город нужно освободить, считает первый заместитель, член главного совета военно-гражданской администрации региона Артем Шарлай.
"Стратегически навсегда переносить столицу в Мелитополь не имеет смысла, потому что все-таки Запорожье - это огромный промышленный центр, там гораздо лучше инфраструктура для выполнения функций главного города региона", - заявил он журналистам.
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Он отметил, что в Запорожье проживает почти половина населения области. "Логичнее просто освободить город, вернуть его к нормальной мирной жизни - и туда тогда переедут органы власти из Мелитополя. Это мое мнение", - добавил Шарлай.
По его словам, впоследствии - после освобождения региона и при условии его вхождения в состав РФ - в Запорожской области будет выбран губернатор. "В составе России область будет жить мирной жизнью, военно-гражданская администрация не понадобится", - уверен Шарлай.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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