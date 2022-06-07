06:44 07.06.2022 (обновлено: 10:47 07.06.2022)
Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России
Экс-посол Ирана Пакайин: антироссийская политика Запада стала угрозой для самих США и ЕС
Нью-Йорк. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Антироссийская санкционная политика Запада ударила по самим США и их союзникам, заявил в колонке для Javan бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.
"Самое парадоксальное в том, что этот конфликт стал причиной угрозы безопасности именно тех стран, которые до сих пор считали себя хранителями или гарантами пресловутой мировой безопасности", — отметил Пакайин.
Дипломат указал, что США и ЕС сначала сами провокациями добились эскалации на территории Украины, а затем ввели санкции против Москвы, заявляя, что таким образом хотят добиться прекращения боевых действий в бывшей советской республике.
"Мира, однако, они не добились, зато парализовали экономическую жизнь фактически в масштабе всей планеты", — написал он.
Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>