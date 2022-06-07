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Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220607/zapad-1793630848.html
Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России
Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России - РИА Новости, 07.06.2022
Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России
Антироссийская санкционная политика Запада ударила по самим США и их союзникам, заявил в колонке для Javan бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T06:44
2022-06-07T10:47
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
евросоюз
иран
мохсен пакайин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Антироссийская санкционная политика Запада ударила по самим США и их союзникам, заявил в колонке для Javan бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин."Самое парадоксальное в том, что этот конфликт стал причиной угрозы безопасности именно тех стран, которые до сих пор считали себя хранителями или гарантами пресловутой мировой безопасности", — отметил Пакайин.Дипломат указал, что США и ЕС сначала сами провокациями добились эскалации на территории Украины, а затем ввели санкции против Москвы, заявляя, что таким образом хотят добиться прекращения боевых действий в бывшей советской республике.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793581229.html
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в мире, россия, сша, украина, евросоюз, иран, мохсен пакайин, санкции
06:44 07.06.2022 (обновлено: 10:47 07.06.2022)
 
Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России

Экс-посол Ирана Пакайин: антироссийская политика Запада стала угрозой для самих США и ЕС

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Антироссийская санкционная политика Запада ударила по самим США и их союзникам, заявил в колонке для Javan бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин.
"Самое парадоксальное в том, что этот конфликт стал причиной угрозы безопасности именно тех стран, которые до сих пор считали себя хранителями или гарантами пресловутой мировой безопасности", — отметил Пакайин.
Дипломат указал, что США и ЕС сначала сами провокациями добились эскалации на территории Украины, а затем ввели санкции против Москвы, заявляя, что таким образом хотят добиться прекращения боевых действий в бывшей советской республике.

"Мира, однако, они не добились, зато парализовали экономическую жизнь фактически в масштабе всей планеты", — написал он.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 19:45
Авторы антироссийских санкций на Западе просчитались, заявила Захарова
Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Украина стала предметом "скрытого торга"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаЕвросоюзИранМохсен ПакайинСанкции
 
 
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