https://ria.ru/20220607/zapad-1793630848.html

Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России

Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России - РИА Новости, 07.06.2022

Javan назвало самое парадоксальное в политике Запада в адрес России

Антироссийская санкционная политика Запада ударила по самим США и их союзникам, заявил в колонке для Javan бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T06:44

2022-06-07T06:44

2022-06-07T10:47

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сша

украина

евросоюз

иран

мохсен пакайин

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Антироссийская санкционная политика Запада ударила по самим США и их союзникам, заявил в колонке для Javan бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пакайин."Самое парадоксальное в том, что этот конфликт стал причиной угрозы безопасности именно тех стран, которые до сих пор считали себя хранителями или гарантами пресловутой мировой безопасности", — отметил Пакайин.Дипломат указал, что США и ЕС сначала сами провокациями добились эскалации на территории Украины, а затем ввели санкции против Москвы, заявляя, что таким образом хотят добиться прекращения боевых действий в бывшей советской республике.Страны Запада ввели новые ограничения против России из-за спецоперации на Украине. На прошлой неделе Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90 процентов закупок.Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793581229.html

https://ria.ru/20220606/ukraina-1793304524.html

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в мире, россия, сша, украина, евросоюз, иран, мохсен пакайин, санкции