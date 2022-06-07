https://ria.ru/20220607/zakonoproekt-1793836223.html

Госдума приняла в первом чтении проект о движении "Большая перемена"

Госдума приняла в первом чтении проект о движении "Большая перемена" - РИА Новости, 07.06.2022

Госдума приняла в первом чтении проект о движении "Большая перемена"

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи "Большая перемена". РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T19:38

2022-06-07T19:38

2022-06-07T19:51

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи "Большая перемена".Над законопроектом работали депутаты от всех пяти думских фракций, разработку курировали четыре профильных комитета палаты.В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных названными программами, также устанавливается министерством.

https://sn.ria.ru/20220607/deti-1793704112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф