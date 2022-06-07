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Госдума приняла в первом чтении проект о движении "Большая перемена" - РИА Новости, 07.06.2022
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Госдума приняла в первом чтении проект о движении "Большая перемена"
Госдума приняла в первом чтении проект о движении "Большая перемена" - РИА Новости, 07.06.2022
Госдума приняла в первом чтении проект о движении "Большая перемена"
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи "Большая перемена". РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:38
2022-06-07T19:51
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи "Большая перемена".Над законопроектом работали депутаты от всех пяти думских фракций, разработку курировали четыре профильных комитета палаты.В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных названными программами, также устанавливается министерством.
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общество, россия, госдума рф
19:38 07.06.2022 (обновлено: 19:51 07.06.2022)
 
Госдума приняла в первом чтении проект о движении "Большая перемена"

Госдума приняла в I чтении проект о создании движения детей и молодежи "Большая перемена"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковУчастники Всероссийского фестиваля "Большая перемена"
Участники Всероссийского фестиваля Большая перемена - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Участники Всероссийского фестиваля "Большая перемена". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи "Большая перемена".
Над законопроектом работали депутаты от всех пяти думских фракций, разработку курировали четыре профильных комитета палаты.
В общих положениях проекта отмечается, что движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, целью которой является подготовка детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, формирование их мировоззрения на основе "традиционных российских духовных и нравственных ценностей", традиций народов России, достижений российской и мировой культуры, развития у них общественно значимой и творческой активности, высоких нравственных качеств, любви и уважения к Отечеству, трудолюбия, правовой культуры и так далее.
Законопроект в его текущей редакции предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения. Организацией воспитания и досуга детей будут заниматься взрослые наставники, которыми могут быть и родители.
За Минпросвещения России закрепляется обязанность разрабатывать программы воспитательной работы с участниками движения. Порядок реализации мероприятий, предусмотренных названными программами, также устанавливается министерством.
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