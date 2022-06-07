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Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами - РИА Новости, 07.06.2022
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами - РИА Новости, 07.06.2022
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами
Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:39
2022-06-07T20:05
василий пискарев
россия
госдума рф
общество
политика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.Документ обобщает нормы российского законодательства в этой отрасли, в частности, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и устанавливается порядок включения и исключения из него.Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал этот проект. Также за его принятие высказались в комитете по развитию гражданского общества. В правовом управлении аппарата Госдумы к документу высказали несколько замечаний, которые, как ожидается, устранят ко второму чтению."Сегодня, я надеюсь, законопроект будет рассмотрен в первом чтении и будет поддержан. &lt;…&gt; Мы планируем завершить работу над ним до конца весенней сессии, чтобы он заработал и обеспечил нашей стране безопасность", — заявил один из авторов инициативы депутат Василий Пискарев.При этом в правительстве также отметили, что инициативу необходимо доработать.
https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html
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василий пискарев, россия, госдума рф, общество, политика
18:39 07.06.2022 (обновлено: 20:05 07.06.2022)
 
Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами

Госдума приняла в первом чтении проект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.
Документ обобщает нормы российского законодательства в этой отрасли, в частности, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и устанавливается порядок включения и исключения из него.
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Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал этот проект. Также за его принятие высказались в комитете по развитию гражданского общества. В правовом управлении аппарата Госдумы к документу высказали несколько замечаний, которые, как ожидается, устранят ко второму чтению.
"Сегодня, я надеюсь, законопроект будет рассмотрен в первом чтении и будет поддержан. <…> Мы планируем завершить работу над ним до конца весенней сессии, чтобы он заработал и обеспечил нашей стране безопасность", — заявил один из авторов инициативы депутат Василий Пискарев.
При этом в правительстве также отметили, что инициативу необходимо доработать.
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