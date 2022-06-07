https://ria.ru/20220607/zakonoproekt-1793819683.html

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами - РИА Новости, 07.06.2022

Госдума приняла в первом чтении законопроект о контроле за иноагентами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T18:39

2022-06-07T18:39

2022-06-07T20:05

василий пискарев

россия

госдума рф

общество

политика

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обобщающий нормы законодательства об иноагентах.Документ обобщает нормы российского законодательства в этой отрасли, в частности, уточняются понятия "иностранный агент", "иностранное влияние", "иностранный источник", "политический деятель", определяется, кто может быть признан иноагентом, а также вводится единый реестр иноагентов вместо существующих четырех и устанавливается порядок включения и исключения из него.Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал этот проект. Также за его принятие высказались в комитете по развитию гражданского общества. В правовом управлении аппарата Госдумы к документу высказали несколько замечаний, которые, как ожидается, устранят ко второму чтению."Сегодня, я надеюсь, законопроект будет рассмотрен в первом чтении и будет поддержан. <…> Мы планируем завершить работу над ним до конца весенней сессии, чтобы он заработал и обеспечил нашей стране безопасность", — заявил один из авторов инициативы депутат Василий Пискарев.При этом в правительстве также отметили, что инициативу необходимо доработать.

https://ria.ru/20220528/inoagenty-1791409435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

василий пискарев, россия, госдума рф, общество, политика