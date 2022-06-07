https://ria.ru/20220607/yaponiya-1793762947.html

Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу

Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу - РИА Новости, 07.06.2022

Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу

Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:35

2022-06-07T15:35

2022-06-07T18:39

экономика

россия

япония

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она пояснила, что Токио заморозил полагающиеся по соглашению выплаты, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области.В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.

https://ria.ru/20220607/sanktsii-1793628041.html

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япония

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, япония