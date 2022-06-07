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Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу - РИА Новости, 07.06.2022
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Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу
Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу - РИА Новости, 07.06.2022
Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу
Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T15:35
2022-06-07T18:39
экономика
россия
япония
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Она пояснила, что Токио заморозил полагающиеся по соглашению выплаты, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области.В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
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экономика, россия, япония
15:35 07.06.2022 (обновлено: 18:39 07.06.2022)
 
Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу

МИД: Россия приостановит сотрудничество с Японией по промыслу морских живых ресурсов

© AFP 2022 / Charly TriballeauРыболовецкое судно в Японии
Рыболовецкое судно в Японии - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / Charly Triballeau
Рыболовецкое судно в Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов", — говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Она пояснила, что Токио заморозил полагающиеся по соглашению выплаты, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области.
В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.
Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
Токийская башня - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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