15:35 07.06.2022 (обновлено: 18:39 07.06.2022)
Россия приостановит сотрудничество с Японией по морскому промыслу
МИД: Россия приостановит сотрудничество с Японией по промыслу морских живых ресурсов
Рыболовецкое судно в Японии. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Данная договоренность, выстроенная на основе учета баланса интересов двух стран, позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов", — говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
Она пояснила, что Токио заморозил полагающиеся по соглашению выплаты, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области.
В МИД добавили, что действие соглашения приостанавливается до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.
Японские суда вели лов в районе Южных Курил по соглашению от 21 февраля 1998 года, которое давало им возможность заниматься промыслом в этом районе по выделенной квоте за определенную плату.
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