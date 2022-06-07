https://ria.ru/20220607/wildberries-1793794299.html

Глава Wildberries допустила возможность смены названия на русское

Глава Wildberries допустила возможность смены названия на русское - РИА Новости, 07.06.2022

Глава Wildberries допустила возможность смены названия на русское

Генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T17:15

2022-06-07T17:15

2022-06-07T23:52

экономика

wildberries

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.Глава Минпромторга России Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ретейла 2022", отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит свою продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей.Один из участников дискуссии, обращаясь к Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". "Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем", — сказала в ответ глава маркетплейса.Wildberries — российский онлайн-ретейлер. Оборот в 2021-м достиг 844 миллиардов рублей. По данным на начало 2022 года, на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч предпринимателей и компаний.

https://ria.ru/20220523/wildberries-1790264992.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, wildberries, россия, санкции в отношении россии