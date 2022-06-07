17:15 07.06.2022 (обновлено: 23:52 07.06.2022)
Глава Wildberries допустила возможность смены названия на русское
Глава Wildberries Бакальчук не исключила ребрендинга компании на русском языке
© РИА Новости / пресс-служба Wildberries.ru / Перейти в фотобанкРесепшен и примерочные кабинки Wildberries
Ресепшен и примерочные кабинки Wildberries. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Генеральный директор и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила возможность ребрендинга названия компании на русском языке.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров, выступая на форуме "Неделя российского ретейла 2022", отметил, что на российском рынке множество компаний с иностранными названиями, причем такие названия выбирают даже те бренды, кто полностью производит свою продукцию на территории страны, чтобы привлечь больше покупателей.
Один из участников дискуссии, обращаясь к Бакальчук, отметил, что название ее компании тоже на английском языке, а не "Дикие ягоды". "Я не могу обещать, что сделаем, но подумаем", — сказала в ответ глава маркетплейса.
Wildberries — российский онлайн-ретейлер. Оборот в 2021-м достиг 844 миллиардов рублей. По данным на начало 2022 года, на маркетплейсе зарегистрировано свыше 500 тысяч предпринимателей и компаний.
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