https://ria.ru/20220607/vzryv-1793737037.html
В кафе в Херсоне могли заложить взрывное устройство
В кафе в Херсоне могли заложить взрывное устройство - РИА Новости, 07.06.2022
В кафе в Херсоне могли заложить взрывное устройство
Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:13
2022-06-07T14:13
2022-06-07T14:20
происшествия
херсон
херсонская область
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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв в кафе, была выбита дверь, разбиты стекла. Позже в администрации области сообщили, что после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи" один человек пострадал, ему уже оказана помощь."Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет", - сказал Стремоусов журналистам.По его словам, кафе, где произошел взрыв, является очень популярным среди местной элиты.
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Первые кадры с места взрыва в центре Херсона
Первые кадры с места взрыва в центре Херсона
2022-06-07T14:13
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РИА Новости
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происшествия, херсон, херсонская область
14:13 07.06.2022 (обновлено: 14:20 07.06.2022)
В кафе в Херсоне могли заложить взрывное устройство
Замглавы херсонской ВГА Стремоусов: в кафе в Херсоне могли заложить взрывчатку
ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что недалеко от здания администрации Херсона
произошел взрыв в кафе, была выбита дверь, разбиты стекла. Позже в администрации области сообщили, что после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи" один человек пострадал, ему уже оказана помощь.
"Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет", - сказал Стремоусов журналистам.
По его словам, кафе, где произошел взрыв, является очень популярным среди местной элиты.