https://ria.ru/20220607/vzryv-1793737037.html

В кафе в Херсоне могли заложить взрывное устройство

В кафе в Херсоне могли заложить взрывное устройство - РИА Новости, 07.06.2022

В кафе в Херсоне могли заложить взрывное устройство

Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:13

2022-06-07T14:13

2022-06-07T14:20

происшествия

херсон

херсонская область

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ЯЛТА, 7 июн - РИА Новости. Взрыв в кафе Херсона мог стать следствием закладки взрывного устройства, информация уточняется, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв в кафе, была выбита дверь, разбиты стекла. Позже в администрации области сообщили, что после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи" один человек пострадал, ему уже оказана помощь."Уточняем, как произошел этот взрыв. Возможно это закладка (взрывного устройства), может это предупреждение чего-то. Мы пока не знаем. Взрыв произошел недалеко от правительственного квартала. Жертв нет", - сказал Стремоусов журналистам.По его словам, кафе, где произошел взрыв, является очень популярным среди местной элиты.

https://ria.ru/20220607/kherson-1793720759.html

херсон

херсонская область

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Первые кадры с места взрыва в центре Херсона Первые кадры с места взрыва в центре Херсона 2022-06-07T14:13 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, херсон, херсонская область