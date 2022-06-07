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При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек

При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек - РИА Новости, 07.06.2022

При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек

Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи", ему уже оказана помощь, сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:20

2022-06-07T13:20

2022-06-07T13:35

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи", ему уже оказана помощь, сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв в кафе, была выбита дверь, разбиты стекла."Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане "Ностальжи" (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы", - говорится в Telegram-канале администрации.Власти добавили, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.

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Первые кадры с места взрыва в центре Херсона Первые кадры с места взрыва в центре Херсона 2022-06-07T13:20 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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