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При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек - РИА Новости, 07.06.2022
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При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек
При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек - РИА Новости, 07.06.2022
При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек
Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи", ему уже оказана помощь, сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:20
2022-06-07T13:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсон
херсонская область
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи", ему уже оказана помощь, сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв в кафе, была выбита дверь, разбиты стекла."Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане "Ностальжи" (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы", - говорится в Telegram-канале администрации.Власти добавили, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
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Первые кадры с места взрыва в центре Херсона
Первые кадры с места взрыва в центре Херсона
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в мире, видео, херсон, херсонская область
При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи", ему уже оказана помощь, сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области.
2022-06-07T13:20
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PT0M14S
13:20 07.06.2022 (обновлено: 13:35 07.06.2022)
 
При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек

При взрыве в херсонском кафе пострадал один человек, ему оказана помощь

© РИА НовостиНа месте взрыва в Херсоне
На месте взрыва в Херсоне
© РИА Новости
На месте взрыва в Херсоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Один человек пострадал после взрыва в херсонском ресторане "Ностальжи", ему уже оказана помощь, сообщает военно-гражданская администрация Херсонской области.
Ранее очевидцы сообщили РИА Новости, что недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв в кафе, была выбита дверь, разбиты стекла.
"Около 12.40 мск поступила информация о взрыве в херсонском ресторане "Ностальжи" (Старообрядческая улица, дом 10). Пострадал один человек, ему уже оказана помощь. На месте работают городские оперативные службы", - говорится в Telegram-канале администрации.
Власти добавили, что информация о взрыве напротив здания Военно-гражданской администрации не соответствует действительности.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Освобожденные области объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонХерсонская область
 
 
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