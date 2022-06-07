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В кафе в Херсоне прогремел взрыв - РИА Новости, 07.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В кафе в Херсоне прогремел взрыв
В кафе в Херсоне прогремел взрыв - РИА Новости, 07.06.2022
В кафе в Херсоне прогремел взрыв
В кафе недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:58
2022-06-07T13:29
в мире
херсон
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 7 июн – РИА Новости. В кафе недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы.По данным корреспондента агентства, пострадал один официант, он получил легкое повреждение.В здании кафе выбита дверь, разбиты стекла. На место прибыла машина "скорой".Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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в мире, херсон
12:58 07.06.2022 (обновлено: 13:29 07.06.2022)
 
В кафе в Херсоне прогремел взрыв

В кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв

© РИА НовостиНа месте взрыва в Херсоне. 7 июня 2022
На месте взрыва в Херсоне. 7 июня 2022
© РИА Новости
На месте взрыва в Херсоне. 7 июня 2022
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 7 июн – РИА Новости. В кафе недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы.
По данным корреспондента агентства, пострадал один официант, он получил легкое повреждение.
В здании кафе выбита дверь, разбиты стекла. На место прибыла машина "скорой".
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсон
 
 
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