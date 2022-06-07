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В кафе в Херсоне прогремел взрыв
В кафе в Херсоне прогремел взрыв - РИА Новости, 07.06.2022
В кафе в Херсоне прогремел взрыв
В кафе недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T12:58
2022-06-07T12:58
2022-06-07T13:29
в мире
херсон
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 7 июн – РИА Новости. В кафе недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы.По данным корреспондента агентства, пострадал один официант, он получил легкое повреждение.В здании кафе выбита дверь, разбиты стекла. На место прибыла машина "скорой".Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон
12:58 07.06.2022 (обновлено: 13:29 07.06.2022)
В кафе в Херсоне прогремел взрыв
В кафе недалеко от здания администрации Херсона прогремел взрыв
ХЕРСОН, 7 июн – РИА Новости. В кафе недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы.
По данным корреспондента агентства, пострадал один официант, он получил легкое повреждение.
В здании кафе выбита дверь, разбиты стекла. На место прибыла машина "скорой".
Российские военные взяли под контроль Херсонскую область
и приазовскую часть Запорожской области
на юге Украины
. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.