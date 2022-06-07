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В кафе в Херсоне прогремел взрыв

В кафе в Херсоне прогремел взрыв - РИА Новости, 07.06.2022

В кафе в Херсоне прогремел взрыв

В кафе недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T12:58

2022-06-07T12:58

2022-06-07T13:29

в мире

херсон

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 7 июн – РИА Новости. В кафе недалеко от здания администрации Херсона произошел взрыв, сообщили РИА Новости очевидцы.По данным корреспондента агентства, пострадал один официант, он получил легкое повреждение.В здании кафе выбита дверь, разбиты стекла. На место прибыла машина "скорой".Российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

херсон

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон