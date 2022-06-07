В Музее Москвы откроется выставка моряка и художника Александра Пономарева
В Музее Москвы откроется выставка "Без берегов" моряка и художника Александра Пономарева
© Александр ПономаревХудожественный объект "Какая глубина? Где дно?" (2005)
© Александр Пономарев
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Музее Москвы 8 июня откроется выставка "Без берегов, посвященная 65-летию моряка и художника Александра Пономарева, сообщает учреждение культуры.
Посетители смогут увидеть рисунки из экспедиций, видеоинсталляции и фотографии организатора первой Биеннале современного искусства в Антарктиде и участника 52-й биеннале современного искусства в Венеции.
На выставке будут представлены три масштабные инсталляции — две в выставочном зале музея и одна во дворе. Под открытым небом установят "Икар" или "Понолет", который напоминает орнитоптер "Летатлин" моряка и художника Владимира Татлина. Эта гигантская железно-цементная птица была создана им специально для выставки.
Для Александра Пономарева, как и для Татлина, эстетическая составляющая придуманных аппаратов обладает большей энергией, нежели технические характеристики — художественное видение вытесняет практическую полезность конструкций.
© Александр ПономаревИнсталляция "Память воды" (2002)
1 из 10
Инсталляция "Память воды" (2002)
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревИнсталляция "Обратная связь" (2009)
2 из 10
Инсталляция "Обратная связь" (2009)
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревИнсталляция "Агравитация" (2012)
3 из 10
Инсталляция "Агравитация" (2012)
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревСмешанная техника "Торпедный отсек"
4 из 10
Смешанная техника "Торпедный отсек"
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревХудожественный объект "Какая глубина? Где дно?" (2005)
5 из 10
Художественный объект "Какая глубина? Где дно?" (2005)
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревБумага, графит "Плавание I из серии "Эхо"" (2020)
6 из 10
Бумага, графит "Плавание I из серии "Эхо"" (2020)
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревВидеоинсталляция "Нарцисс" (2006)
7 из 10
Видеоинсталляция "Нарцисс" (2006)
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревГрафит Бумага "Плавание II из серии "Эхо"" (2020)
8 из 10
Графит Бумага "Плавание II из серии "Эхо"" (2020)
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревИнсталляция "Вертикальная параллель" (2007)
9 из 10
Инсталляция "Вертикальная параллель" (2007)
© Александр Пономарев
© Александр ПономаревАкция "Майя. Потерянный остров" (2000)
10 из 10
Акция "Майя. Потерянный остров" (2000)
© Александр Пономарев
1 из 10
Инсталляция "Память воды" (2002)
© Александр Пономарев
2 из 10
Инсталляция "Обратная связь" (2009)
© Александр Пономарев
3 из 10
Инсталляция "Агравитация" (2012)
© Александр Пономарев
4 из 10
Смешанная техника "Торпедный отсек"
© Александр Пономарев
5 из 10
Художественный объект "Какая глубина? Где дно?" (2005)
© Александр Пономарев
6 из 10
Бумага, графит "Плавание I из серии "Эхо"" (2020)
© Александр Пономарев
7 из 10
Видеоинсталляция "Нарцисс" (2006)
© Александр Пономарев
8 из 10
Графит Бумага "Плавание II из серии "Эхо"" (2020)
© Александр Пономарев
9 из 10
Инсталляция "Вертикальная параллель" (2007)
© Александр Пономарев
10 из 10
Акция "Майя. Потерянный остров" (2000)
© Александр Пономарев
В залах музея появятся две инсталляции с кораблями. Это покрытое льдом судно Concordia, впервые представленное в павильоне Антарктиды в Венеции в 2014 году, и конструкция "Теория струн" — перевернутый корабль, корпус которого сделан из специального бетона, замешанного на вулканическом пепле.
Также в экспозиции посетители впервые увидят 12-метровое керамическое панно с древнеегипетскими текстами и рисунками. Подобный экспонат находится в основании легендарной инсталляции "Уроборос", сделанной в 2021 году для выставки современного искусства Forever is Now и установленное на плато Гиза. "Уроборос" — метафора бесконечности человеческой жизни.
Александр Пономарев известен как автор проектов в самых неожиданных местах. Например, в 2006 году его подводная арт-лодка всплыла прямо в фонтане сада Тюильри напротив парижского Лувра.