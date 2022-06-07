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В Музее Москвы откроется выставка моряка и художника Александра Пономарева

В Музее Москвы откроется выставка моряка и художника Александра Пономарева - РИА Новости, 07.06.2022

В Музее Москвы откроется выставка моряка и художника Александра Пономарева

В Музее Москвы 8 июня откроется выставка "Без берегов, посвященная 65-летию моряка и художника Александра Пономарева, сообщает учреждение культуры. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:34

2022-06-07T11:34

2022-06-07T11:34

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Музее Москвы 8 июня откроется выставка "Без берегов, посвященная 65-летию моряка и художника Александра Пономарева, сообщает учреждение культуры.Посетители смогут увидеть рисунки из экспедиций, видеоинсталляции и фотографии организатора первой Биеннале современного искусства в Антарктиде и участника 52-й биеннале современного искусства в Венеции.На выставке будут представлены три масштабные инсталляции — две в выставочном зале музея и одна во дворе. Под открытым небом установят "Икар" или "Понолет", который напоминает орнитоптер "Летатлин" моряка и художника Владимира Татлина. Эта гигантская железно-цементная птица была создана им специально для выставки.Для Александра Пономарева, как и для Татлина, эстетическая составляющая придуманных аппаратов обладает большей энергией, нежели технические характеристики — художественное видение вытесняет практическую полезность конструкций.В залах музея появятся две инсталляции с кораблями. Это покрытое льдом судно Concordia, впервые представленное в павильоне Антарктиды в Венеции в 2014 году, и конструкция "Теория струн" — перевернутый корабль, корпус которого сделан из специального бетона, замешанного на вулканическом пепле.Также в экспозиции посетители впервые увидят 12-метровое керамическое панно с древнеегипетскими текстами и рисунками. Подобный экспонат находится в основании легендарной инсталляции "Уроборос", сделанной в 2021 году для выставки современного искусства Forever is Now и установленное на плато Гиза. "Уроборос" — метафора бесконечности человеческой жизни.Александр Пономарев известен как автор проектов в самых неожиданных местах. Например, в 2006 году его подводная арт-лодка всплыла прямо в фонтане сада Тюильри напротив парижского Лувра.

https://ria.ru/20220426/puteshestviya-1785013570.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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