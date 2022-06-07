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Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета - РИА Новости, 07.06.2022
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Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета - РИА Новости, 07.06.2022
Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета
Подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам с 6 июня зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках, сообщили в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T17:26
2022-06-07T19:13
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
сша
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам с 6 июня зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках, сообщили в Минфине."Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в Россию и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента от 28.02.2022 № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", — уточняется на сайте ведомства.С конца февраля российские компании обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае требования снизили до 50%, а срок продажи валюты экспортерами увеличили с трех до 60 рабочих дней.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220607/inflyatsiya-1793728544.html
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министерство финансов рф (минфин россии), экономика, сша
17:26 07.06.2022 (обновлено: 19:13 07.06.2022)
 
Минфин разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Минфин России разрешил экспортерам получать валютную выручку на зарубежные счета

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Подкомиссия по контролю за иностранными инвестициями разрешила экспортерам с 6 июня зачислять валютную выручку на свои счета в зарубежных банках, сообщили в Минфине.
"Это возможно при соблюдении условий о последующей репатриации денежных средств в Россию и последующей продажи экспортной выручки в размере, определенном указом президента от 28.02.2022 № 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций", — уточняется на сайте ведомства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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С конца февраля российские компании обязали продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. В мае требования снизили до 50%, а срок продажи валюты экспортерами увеличили с трех до 60 рабочих дней.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
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Министерство финансов РФ (Минфин России)ЭкономикаСША
 
 
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