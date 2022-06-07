https://ria.ru/20220607/vychet-1793730793.html

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн - РИА Новости, 07.06.2022

Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн

С начала года более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощенной процедуре через ВТБ Онлайн, на счета пользователей было РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:56

2022-06-07T13:56

2022-06-07T13:56

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. С начала года более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощенной процедуре через ВТБ Онлайн, на счета пользователей было зачислено свыше 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.ВТБ запустил цифровой имущественный вычет через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. В мае этого года сервис получил главный приз в рамках конкурса "BPM-проект года – 2022", проведенного Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами. За этот проект банк также стал обладателем специальных призов от Роскачества, ИТ-кластера фонда "Сколково" и ряда других премий."Цифровое оформление налоговых вычетов стало одной из самых популярных госуслуг в ВТБ Онлайн. С помощью этого сервиса десятки тысяч ипотечных заемщиков уже смогли вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов и сделали это в среднем в 3 раза быстрее, чем ранее. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 миллиардов рублей", - сказал член правления ВТБ Святослав Островский.

https://ria.ru/20220310/internet-bank-1777551328.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика