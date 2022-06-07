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Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн
Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн - РИА Новости, 07.06.2022
Более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили имущественный налоговый вычет онлайн
С начала года более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощенной процедуре через ВТБ Онлайн, на счета пользователей было РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:56
2022-06-07T13:56
2022-06-07T13:56
втб
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. С начала года более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощенной процедуре через ВТБ Онлайн, на счета пользователей было зачислено свыше 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.ВТБ запустил цифровой имущественный вычет через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. В мае этого года сервис получил главный приз в рамках конкурса "BPM-проект года – 2022", проведенного Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами. За этот проект банк также стал обладателем специальных призов от Роскачества, ИТ-кластера фонда "Сколково" и ряда других премий."Цифровое оформление налоговых вычетов стало одной из самых популярных госуслуг в ВТБ Онлайн. С помощью этого сервиса десятки тысяч ипотечных заемщиков уже смогли вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов и сделали это в среднем в 3 раза быстрее, чем ранее. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 миллиардов рублей", - сказал член правления ВТБ Святослав Островский.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, новости компаний - экономика
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. С начала года более 30 тысяч клиентов ВТБ оформили заявки на имущественный налоговый вычет по упрощенной процедуре через ВТБ Онлайн, на счета пользователей было зачислено свыше 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба банка.
"Спрос на онлайн-сервис резко вырос с конца марта, когда клиентам стал доступен возврат налогов по сделкам прошлого года. Уже в апреле заявки на вычет отправили рекордные 15 тысяч пользователей, что в 1,5 раза больше, чем в марте. Всего с момента запуска услуги в 2021 году ей воспользовались более 40 тысяч клиентов ВТБ
", - говорится в пресс-релизе.
ВТБ запустил цифровой имущественный вычет через ВТБ Онлайн в ноябре прошлого года. В мае этого года сервис получил главный приз в рамках конкурса "BPM-проект года – 2022", проведенного Ассоциацией профессионалов управления бизнес-процессами. За этот проект банк также стал обладателем специальных призов от Роскачества
, ИТ-кластера фонда "Сколково
" и ряда других премий.
"Цифровое оформление налоговых вычетов стало одной из самых популярных госуслуг в ВТБ Онлайн. С помощью этого сервиса десятки тысяч ипотечных заемщиков уже смогли вернуть положенную часть ранее уплаченных налогов и сделали это в среднем в 3 раза быстрее, чем ранее. По нашим прогнозам, до конца 2022 года объем зачисленных через ВТБ Онлайн вычетов достигнет 2 миллиардов рублей", - сказал член правления ВТБ Святослав Островский.