https://ria.ru/20220607/vvp-1793786179.html

Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 8,9 процента

Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 8,9 процента - РИА Новости, 07.06.2022

Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 8,9 процента

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз по ВВП России в 2022 году и теперь ждет падения показателя на 8,9% вместо ожидавшегося в январе роста на 2,4%, говорится РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T16:49

2022-06-07T16:49

2022-06-07T16:49

экономика

россия

всемирный банк

ввп

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз по ВВП России в 2022 году и теперь ждет падения показателя на 8,9% вместо ожидавшегося в январе роста на 2,4%, говорится в докладе финансового института.Прогноз на 2023 год также ухудшен: теперь ожидается падение на 2% вместо роста на 1,8%.В 2024 году ВБ прогнозирует рост экономики РФ на 2,2%.Минэкономразвития РФ в сценарных условиях социально-экономического развития России на 2023-2025 годы прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.Снижение ВВП на 8,9% в 2022 году "отражает резкое падение внутреннего спроса и сокращение экспорта", отмечается в докладе Всемирного банка.На динамику экономики России в 2023 году, по мнению ВБ, частично повлияет нефтяное эмбарго ЕС и ожидаемое сокращение добычи нефти.В числе негативных факторов Всемирный банк также отмечает запрет ряда стран на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе программного обеспечения, полупроводников и авиационного оборудования.При этом финансовый институт считает, что России, вероятно, удастся перенаправить часть своей торговли и инвестиций из стран, вводящих санкции, в другие - в частности, в Китай и Индию.

https://ria.ru/20220607/proizvodstvo-1793743216.html

https://ria.ru/20220602/uragan-1792499781.html

https://ria.ru/20220602/dollar-1792497044.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, всемирный банк, ввп