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Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 8,9 процента - РИА Новости, 07.06.2022
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Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 8,9 процента
Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 8,9 процента - РИА Новости, 07.06.2022
Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 8,9 процента
Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз по ВВП России в 2022 году и теперь ждет падения показателя на 8,9% вместо ожидавшегося в январе роста на 2,4%, говорится РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:49
2022-06-07T16:49
экономика
россия
всемирный банк
ввп
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз по ВВП России в 2022 году и теперь ждет падения показателя на 8,9% вместо ожидавшегося в январе роста на 2,4%, говорится в докладе финансового института.Прогноз на 2023 год также ухудшен: теперь ожидается падение на 2% вместо роста на 1,8%.В 2024 году ВБ прогнозирует рост экономики РФ на 2,2%.Минэкономразвития РФ в сценарных условиях социально-экономического развития России на 2023-2025 годы прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.Снижение ВВП на 8,9% в 2022 году "отражает резкое падение внутреннего спроса и сокращение экспорта", отмечается в докладе Всемирного банка.На динамику экономики России в 2023 году, по мнению ВБ, частично повлияет нефтяное эмбарго ЕС и ожидаемое сокращение добычи нефти.В числе негативных факторов Всемирный банк также отмечает запрет ряда стран на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе программного обеспечения, полупроводников и авиационного оборудования.При этом финансовый институт считает, что России, вероятно, удастся перенаправить часть своей торговли и инвестиций из стран, вводящих санкции, в другие - в частности, в Китай и Индию.
https://ria.ru/20220607/proizvodstvo-1793743216.html
https://ria.ru/20220602/uragan-1792499781.html
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экономика, россия, всемирный банк, ввп
16:49 07.06.2022
 
Всемирный банк спрогнозировал падение российского ВВП на 8,9 процента

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП России в 2022 году на 8,9% вместо роста на 2,4%

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз по ВВП России в 2022 году и теперь ждет падения показателя на 8,9% вместо ожидавшегося в январе роста на 2,4%, говорится в докладе финансового института.
Прогноз на 2023 год также ухудшен: теперь ожидается падение на 2% вместо роста на 1,8%.
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Путин заявил о рисках сильного спада производства в некоторых отраслях
В 2024 году ВБ прогнозирует рост экономики РФ на 2,2%.
Минэкономразвития РФ в сценарных условиях социально-экономического развития России на 2023-2025 годы прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 7,8%, а в 2023 году – на 0,7%.
Снижение ВВП на 8,9% в 2022 году "отражает резкое падение внутреннего спроса и сокращение экспорта", отмечается в докладе Всемирного банка.
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На динамику экономики России в 2023 году, по мнению ВБ, частично повлияет нефтяное эмбарго ЕС и ожидаемое сокращение добычи нефти.
В числе негативных факторов Всемирный банк также отмечает запрет ряда стран на поставки высокотехнологичных товаров в Россию, в том числе программного обеспечения, полупроводников и авиационного оборудования.
При этом финансовый институт считает, что России, вероятно, удастся перенаправить часть своей торговли и инвестиций из стран, вводящих санкции, в другие - в частности, в Китай и Индию.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 02.06.2022
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