https://ria.ru/20220607/voron-1792885377.html

Как ужиться и поладить с домашним вороном. И не стать его рабом

Как ужиться и поладить с домашним вороном. И не стать его рабом - РИА Новости, 07.06.2022

Как ужиться и поладить с домашним вороном. И не стать его рабом

Птиц нередко содержат дома - они на пятом месте в рейтинге самых популярных питомцев. Кто-то долго и осознанно к этому готовится, но иногда птенцов просто подбирают в лесу для забавы. Можно ли трогать раненых птиц и как им помочь, правда ли ворон такой мудрый, и почему птицы – самые ревнивые супруги?

2022-06-07T12:00

2022-06-07T12:00

2022-06-07T13:21

зверокаст

животные

бездомные животные

домашний питомец

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Как ужиться и поладить с домашним вороном. И не стать его рабом Птиц нередко содержат дома - они на пятом месте в рейтинге самых популярных питомцев. Кто-то долго и осознанно к этому готовится, но иногда птенцов просто подбирают в лесу для забавы. Можно ли трогать раненых птиц и как им помочь, правда ли ворон такой мудрый, и почему птицы – самые ревнивые супруги? audio/mpeg

Как ужиться и поладить с домашним вороном. И не стать его рабом Птиц нередко содержат дома - они на пятом месте в рейтинге самых популярных питомцев. Кто-то долго и осознанно к этому готовится, но иногда птенцов просто подбирают в лесу для забавы. Можно ли трогать раненых птиц и как им помочь, правда ли ворон такой мудрый, и почему птицы – самые ревнивые супруги? audio/mpeg

Чем ворон отличается от вороны (а еще от грачей и галок), сколько денег придется потратить на птичью диету, и где взять вороненка, если вы еще не передумали его завести. Рассказывает Вера Пахомова - директор центра реабилитации диких птиц "Воронье гнездо".Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых - развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене________Монтаж Анастасии Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

животные, бездомные животные, домашний питомец, аудио