https://ria.ru/20220607/voiny-1793633011.html

Российские муфтии призвали молиться за участвующих в операции на Украине

Российские муфтии призвали молиться за участвующих в операции на Украине - РИА Новости, 07.06.2022

Российские муфтии призвали молиться за участвующих в операции на Украине

Представители мусульманских религиозных организаций призвали молиться за принимающих участие в спецоперации на Украине солдат и офицеров-единоверцев, а также... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T07:07

2022-06-07T07:07

2022-06-07T07:07

религия

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители мусульманских религиозных организаций призвали молиться за принимающих участие в спецоперации на Украине солдат и офицеров-единоверцев, а также высоко оценили их моральный дух и выразили им благодарность.По словам главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, происходящие события на Украине становятся предметом обсуждений на встречах с руководителями региональных муфтиятов, прихожанами, членами семей военнослужащих."Недавно, находясь в Мурманске, я встретился как с военнослужащими-мусульманами, так и с руководителями разных уровней. При общении ясно проявляется сильный моральный дух моряков и офицеров, которых целиком поддерживают мусульмане. Мы благодарны нашим военнослужащим за то, что показали себя достойными воинами и патриотами своей отчизны", — сказал Крганов."Каждый из наших ребят, кого призвали, без тени сомнения встал на защиту своей Родины, защиту общего будущего мира", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html

https://ria.ru/20220605/rpts-1793331924.html

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владимир путин, альбир крганов, украина, россия, в мире, исмаил бердиев, москва