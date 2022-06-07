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Российские муфтии призвали молиться за участвующих в операции на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
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Религия
https://ria.ru/20220607/voiny-1793633011.html
Российские муфтии призвали молиться за участвующих в операции на Украине
Российские муфтии призвали молиться за участвующих в операции на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
Российские муфтии призвали молиться за участвующих в операции на Украине
Представители мусульманских религиозных организаций призвали молиться за принимающих участие в спецоперации на Украине солдат и офицеров-единоверцев, а также... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T07:07
2022-06-07T07:07
религия
владимир путин
альбир крганов
украина
россия
в мире
исмаил бердиев
москва
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители мусульманских религиозных организаций призвали молиться за принимающих участие в спецоперации на Украине солдат и офицеров-единоверцев, а также высоко оценили их моральный дух и выразили им благодарность.По словам главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, происходящие события на Украине становятся предметом обсуждений на встречах с руководителями региональных муфтиятов, прихожанами, членами семей военнослужащих."Недавно, находясь в Мурманске, я встретился как с военнослужащими-мусульманами, так и с руководителями разных уровней. При общении ясно проявляется сильный моральный дух моряков и офицеров, которых целиком поддерживают мусульмане. Мы благодарны нашим военнослужащим за то, что показали себя достойными воинами и патриотами своей отчизны", — сказал Крганов."Каждый из наших ребят, кого призвали, без тени сомнения встал на защиту своей Родины, защиту общего будущего мира", — добавил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220302/mir-1776073504.html
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владимир путин, альбир крганов, украина, россия, в мире, исмаил бердиев, москва
07:07 07.06.2022
 
Российские муфтии призвали молиться за участвующих в операции на Украине

Российские муфтии призвали молиться за воинов, участвующих в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Продвижение колонн российской армии на освобожденных территориях Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители мусульманских религиозных организаций призвали молиться за принимающих участие в спецоперации на Украине солдат и офицеров-единоверцев, а также высоко оценили их моральный дух и выразили им благодарность.

"Лучше того, что сказал наш президент Владимир Путин о мусульманах как о храбрых воинах, участвующих в спецоперации, не скажешь. От себя могу добавить, что нашим парням нужно помогать молитвами, оказывать при необходимости любую помощь и поддержку. Призываю единоверцев и соотечественников не оставаться в стороне. Мы были вместе и будем вместе", — сказал глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

По словам главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, происходящие события на Украине становятся предметом обсуждений на встречах с руководителями региональных муфтиятов, прихожанами, членами семей военнослужащих.
"Недавно, находясь в Мурманске, я встретился как с военнослужащими-мусульманами, так и с руководителями разных уровней. При общении ясно проявляется сильный моральный дух моряков и офицеров, которых целиком поддерживают мусульмане. Мы благодарны нашим военнослужащим за то, что показали себя достойными воинами и патриотами своей отчизны", — сказал Крганов.
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"Каждый из наших ребят, кого призвали, без тени сомнения встал на защиту своей Родины, защиту общего будущего мира", — добавил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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