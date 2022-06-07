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В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя - РИА Новости, 07.06.2022
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В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя
В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя - РИА Новости, 07.06.2022
В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя
Женщина на западе Москвы сбила водителя, который вышел из машины на проезжую часть, мужчина погиб на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T22:59
2022-06-07T22:59
происшествия
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москва
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Женщина на западе Москвы сбила водителя, который вышел из машины на проезжую часть, мужчина погиб на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По предварительной информации, на улице Крылатской 28-летняя водитель автомобиля BMW совершила столкновение со стоящим автомобилем и наезд на водителя, который находился на проезжей части в связи с ранее произошедшим ДТП. Мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.Дополняется, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
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происшествия, bmw x5, москва
22:59 07.06.2022
 
В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя

Женщина сбила насмерть водителя, стоявшего на проезжей части на западе Москвы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Женщина на западе Москвы сбила водителя, который вышел из машины на проезжую часть, мужчина погиб на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, на улице Крылатской 28-летняя водитель автомобиля BMW совершила столкновение со стоящим автомобилем и наезд на водителя, который находился на проезжей части в связи с ранее произошедшим ДТП. Мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.
Дополняется, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.
 
ПроисшествияBMW X5Москва
 
 
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