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В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя

В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя - РИА Новости, 07.06.2022

В Москве женщина сбила насмерть стоявшего на проезжей части водителя

Женщина на западе Москвы сбила водителя, который вышел из машины на проезжую часть, мужчина погиб на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T22:59

2022-06-07T22:59

2022-06-07T22:59

происшествия

bmw x5

москва

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Женщина на западе Москвы сбила водителя, который вышел из машины на проезжую часть, мужчина погиб на месте, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."По предварительной информации, на улице Крылатской 28-летняя водитель автомобиля BMW совершила столкновение со стоящим автомобилем и наезд на водителя, который находился на проезжей части в связи с ранее произошедшим ДТП. Мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.Дополняется, что прокуратура Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

москва

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, bmw x5, москва