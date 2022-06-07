14:40 07.06.2022 (обновлено: 14:44 07.06.2022)
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK
Глава Минцифры Шадаев выразил соболезнования из-за гибели Габриеляна и Мерзлякова
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил соболезнования по поводу гибели топ-менеджеров VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова.
"Гибель Владимира и его товарища - невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для компании и нашей отрасли в целом. Приношу искренние соболезнования родным и близким Владимира и Сергея", - приводятся слова Шадаева в Telegram-канале Минцифры.
Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков погибли в результате несчастного случая при переправе через реку в Ненецком автономном округе.
Шадаев сообщил, что был лично знаком и работал с Габриеляном. "Владимир помогал нам в оперштабе при Минцифры, мы работали вместе над многими проектами, важными для развития отрасли и цифровых сервисов", - отметил он. Глава Минцифры выразил надежду, что проекты Габриеляна и дальше будут успешно развиваться.
"В отрасли его знали как надежного партнера, вдумчивого специалиста, доброго и отзывчивого товарища. Таким он останется в нашей памяти", - добавил Шадаев.
Роскомнадзор присоединился к соболезнованиям по поводу гибели Габриеляна и Мерзлякова.