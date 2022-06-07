Рейтинг@Mail.ru
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK - РИА Новости, 07.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220607/vk-1793744139.html
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK - РИА Новости, 07.06.2022
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK
Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил соболезнования по поводу гибели топ-менеджеров VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:40
2022-06-07T14:44
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
максут шадаев
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
ненецкий автономный округ
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735617990_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_f0a7aefbe7f1f88ff0e8a679d51b9a41.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил соболезнования по поводу гибели топ-менеджеров VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова.Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков погибли в результате несчастного случая при переправе через реку в Ненецком автономном округе.Шадаев сообщил, что был лично знаком и работал с Габриеляном. "Владимир помогал нам в оперштабе при Минцифры, мы работали вместе над многими проектами, важными для развития отрасли и цифровых сервисов", - отметил он. Глава Минцифры выразил надежду, что проекты Габриеляна и дальше будут успешно развиваться."В отрасли его знали как надежного партнера, вдумчивого специалиста, доброго и отзывчивого товарища. Таким он останется в нашей памяти", - добавил Шадаев.Роскомнадзор присоединился к соболезнованиям по поводу гибели Габриеляна и Мерзлякова.
https://ria.ru/20220517/yandeks-1789032466.html
ненецкий автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735617990_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_29b481c7c662d1d215617681361bdd90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), ненецкий автономный округ, вконтакте
14:40 07.06.2022 (обновлено: 14:44 07.06.2022)
 
Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK

Глава Минцифры Шадаев выразил соболезнования из-за гибели Габриеляна и Мерзлякова

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Министр цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил соболезнования по поводу гибели топ-менеджеров VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова.

"Гибель Владимира и его товарища - невосполнимая утрата для друзей и коллег, большая потеря для компании и нашей отрасли в целом. Приношу искренние соболезнования родным и близким Владимира и Сергея", - приводятся слова Шадаева в Telegram-канале Минцифры.

Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков погибли в результате несчастного случая при переправе через реку в Ненецком автономном округе.
Шадаев сообщил, что был лично знаком и работал с Габриеляном. "Владимир помогал нам в оперштабе при Минцифры, мы работали вместе над многими проектами, важными для развития отрасли и цифровых сервисов", - отметил он. Глава Минцифры выразил надежду, что проекты Габриеляна и дальше будут успешно развиваться.
"В отрасли его знали как надежного партнера, вдумчивого специалиста, доброго и отзывчивого товарища. Таким он останется в нашей памяти", - добавил Шадаев.
Роскомнадзор присоединился к соболезнованиям по поводу гибели Габриеляна и Мерзлякова.
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17 мая, 14:25
Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России
 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииМаксут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Ненецкий автономный округВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала