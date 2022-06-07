https://ria.ru/20220607/vk-1793744139.html

Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK

Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK - РИА Новости, 07.06.2022

Глава Минцифры выразил соболезнования из-за гибели топ-менеджеров VK

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил соболезнования по поводу гибели топ-менеджеров VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:40

2022-06-07T14:40

2022-06-07T14:44

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

максут шадаев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

ненецкий автономный округ

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев выразил соболезнования по поводу гибели топ-менеджеров VK Владимира Габриеляна и Сергея Мерзлякова.Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам VK Сергей Мерзляков погибли в результате несчастного случая при переправе через реку в Ненецком автономном округе.Шадаев сообщил, что был лично знаком и работал с Габриеляном. "Владимир помогал нам в оперштабе при Минцифры, мы работали вместе над многими проектами, важными для развития отрасли и цифровых сервисов", - отметил он. Глава Минцифры выразил надежду, что проекты Габриеляна и дальше будут успешно развиваться."В отрасли его знали как надежного партнера, вдумчивого специалиста, доброго и отзывчивого товарища. Таким он останется в нашей памяти", - добавил Шадаев.Роскомнадзор присоединился к соболезнованиям по поводу гибели Габриеляна и Мерзлякова.

https://ria.ru/20220517/yandeks-1789032466.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, максут шадаев, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), ненецкий автономный округ, вконтакте