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Рост поставок видеокарт привел к снижению выручки производителей
Рост поставок видеокарт привел к снижению выручки производителей - РИА Новости, 07.06.2022
Рост поставок видеокарт привел к снижению выручки производителей
Возросшие мировые поставки дискретных видеокарт в первом квартале 2022-го ознаменовались падением выручки основных производителей Такой вывод содержится в... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:49
2022-06-07T13:49
2022-06-07T13:49
наука
технологии
компьютерные технологии
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Возросшие мировые поставки дискретных видеокарт в первом квартале 2022-го ознаменовались падением выручки основных производителей Такой вывод содержится в свежем отчете аналитиков компании Jon Peddie Research.С января по март в мире производителями видеокарт было отгружено 13,4 миллионов ускорителей, что на 32 процента больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с четвертым кварталом 2021-го выручка снизилась на 3,8 миллиардов долларов и составила 8,6 миллиардов.Аналитики называют причиной этому снижение цен на дискретные видеокарты, которое ускоряется на фоне падения курса основных криптовалют — майнеры, раскупавшие гигантские тиражи ускорителей, потеряли интерес к оборудованию.Ожидается, что мировой рынок ускорителей к 2025 году вырастет до 57 миллиардов долларов. Дальнейшему росту будет способствовать производство дискретных видеокарт на базе графических процессоров компании Intel, в целом, 2022-й называется годом восстановления рынка видеокарт.
https://ria.ru/20220523/videokarta-1789057611.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, компьютерные технологии
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости.
Возросшие мировые поставки дискретных видеокарт в первом квартале 2022-го ознаменовались падением выручки основных производителей Такой вывод содержится в свежем отчете
аналитиков компании Jon Peddie Research.
С января по март в мире производителями видеокарт было отгружено 13,4 миллионов ускорителей, что на 32 процента больше, чем годом ранее. Однако по сравнению с четвертым кварталом 2021-го выручка снизилась на 3,8 миллиардов долларов и составила 8,6 миллиардов.
Аналитики называют причиной этому снижение цен на дискретные видеокарты, которое ускоряется на фоне падения курса основных криптовалют — майнеры, раскупавшие гигантские тиражи ускорителей, потеряли интерес к оборудованию.
Ожидается, что мировой рынок ускорителей к 2025 году вырастет до 57 миллиардов долларов. Дальнейшему росту будет способствовать производство дискретных видеокарт на базе графических процессоров компании Intel, в целом, 2022-й называется годом восстановления рынка видеокарт.