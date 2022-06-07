https://ria.ru/20220607/veto-1793758818.html

Земан пообещал наложить вето на законопроект об однополых браках

Земан пообещал наложить вето на законопроект об однополых браках - РИА Новости, 07.06.2022

Земан пообещал наложить вето на законопроект об однополых браках

Чешский президент Милош Земан откажется подписать законопроект об однополых браках, если он поступит к нему после обсуждения в парламенте, об этом заявил во... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T15:21

2022-06-07T15:21

2022-06-07T15:21

в мире

чехия

милош земан

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ПРАГА, 7 июн – РИА Новости. Чешский президент Милош Земан откажется подписать законопроект об однополых браках, если он поступит к нему после обсуждения в парламенте, об этом заявил во вторник сам Земан, которого цитирует пражский телеканал CNN Prima NEWS."Я хотел бы объявить, что если такой закон в самом деле получу на свой стол, то наложу на него вето. Однополые пары имеют все выгоды в рамках регистрированного партнерства. Но семья – это союз мужчины и женщины. Точка", - сказал Земан.По-чешски "семья" называется rodina. По словам Земана, это слово как понятие происходит от слова "родить" (по-чешски rodit)."Я пока не слышал о том, чтобы в однополых парах доходило до рождения детей. Я читал о том, что якобы существует 90 видов (человеческих) полов. Я очень тщательно посчитал, но пока нашел лишь два пола (мужчина и женщина). И этого (утверждения) буду придерживаться до конца своей жизни", - сказал Земан.Законопроект об однополых браках поступил во вторник в нижнюю палату чешского парламента по инициативе депутатов от четырех праволиберальных партий, составляющих нынешнюю правящую коалицию, кроме христианских демократов, а также движения ANO.Законопроект предусматривает предоставление супругам одного пола тех же прав и обязанностей, как и традиционным мужу и жене. В частности, речь идет о совместном имуществе, о правах и обязанностях к детям, которые воспитываются в семье. Ныне в республике существует закон о регистрированном партнерстве, который в случае вступления в силу закона об однополых браках потерял бы смысл своего существования.

https://ria.ru/20210927/brak-1752021224.html

чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, чехия, милош земан