https://ria.ru/20220607/veterany-1793716716.html

Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов

Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов - РИА Новости, 07.06.2022

Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение первому вице-спикеру палаты Александру Жукову обсудить с представителями правительства РФ вопрос наделения бойцов... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:17

2022-06-07T13:17

2022-06-07T13:17

специальная военная операция на украине

политика

донецкая народная республика

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госдума рф

вячеслав володин

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение первому вице-спикеру палаты Александру Жукову обсудить с представителями правительства РФ вопрос наделения бойцов ДНР и ЛНР статусом ветерана боевых действий.Вопрос на пленарном заседании во вторник поднял депутат Михаил Матвеев от КПРФ. По его словам, социальная защита тех, кто сражается в подразделениях ДНР и ЛНР, должна быть "такая же, как у российских военнослужащих". Политик предложил сформулировать протокольное поручение от Госдумы."Давайте мы договоримся, попросим Жукова Александра Дмитриевича, чтобы он собрал совещание с участием представителей правительства, профильных комитетов, вас пригласили, и обсудили этот вопрос, который, действительно, серьезный", - сообщил спикер палаты.

https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html

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Кирилл Волков

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