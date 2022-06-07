https://ria.ru/20220607/veterany-1793716716.html
Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов
Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов - РИА Новости, 07.06.2022
Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение первому вице-спикеру палаты Александру Жукову обсудить с представителями правительства РФ вопрос наделения бойцов... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:17
2022-06-07T13:17
2022-06-07T13:17
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
вячеслав володин
александр жуков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение первому вице-спикеру палаты Александру Жукову обсудить с представителями правительства РФ вопрос наделения бойцов ДНР и ЛНР статусом ветерана боевых действий.Вопрос на пленарном заседании во вторник поднял депутат Михаил Матвеев от КПРФ. По его словам, социальная защита тех, кто сражается в подразделениях ДНР и ЛНР, должна быть "такая же, как у российских военнослужащих". Политик предложил сформулировать протокольное поручение от Госдумы."Давайте мы договоримся, попросим Жукова Александра Дмитриевича, чтобы он собрал совещание с участием представителей правительства, профильных комитетов, вас пригласили, и обсудили этот вопрос, который, действительно, серьезный", - сообщил спикер палаты.
https://ria.ru/20220526/boytsy-1790593377.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, вячеслав володин, александр жуков, ситуация в днр и лнр, россия
Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов
Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов боевых действий