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Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов - РИА Новости, 07.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов
Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов - РИА Новости, 07.06.2022
Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение первому вице-спикеру палаты Александру Жукову обсудить с представителями правительства РФ вопрос наделения бойцов... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:17
2022-06-07T13:17
специальная военная операция на украине
политика
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
вячеслав володин
александр жуков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение первому вице-спикеру палаты Александру Жукову обсудить с представителями правительства РФ вопрос наделения бойцов ДНР и ЛНР статусом ветерана боевых действий.Вопрос на пленарном заседании во вторник поднял депутат Михаил Матвеев от КПРФ. По его словам, социальная защита тех, кто сражается в подразделениях ДНР и ЛНР, должна быть "такая же, как у российских военнослужащих". Политик предложил сформулировать протокольное поручение от Госдумы."Давайте мы договоримся, попросим Жукова Александра Дмитриевича, чтобы он собрал совещание с участием представителей правительства, профильных комитетов, вас пригласили, и обсудили этот вопрос, который, действительно, серьезный", - сообщил спикер палаты.
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политика, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, вячеслав володин, александр жуков, ситуация в днр и лнр, россия
13:17 07.06.2022
 
Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов

Володин поручил обсудить идею присвоить бойцам ДНР и ЛНР статус ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР разгружают боеприпасы
Бойцы Народной милиции ЛНР разгружают боеприпасы - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР разгружают боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение первому вице-спикеру палаты Александру Жукову обсудить с представителями правительства РФ вопрос наделения бойцов ДНР и ЛНР статусом ветерана боевых действий.
Вопрос на пленарном заседании во вторник поднял депутат Михаил Матвеев от КПРФ. По его словам, социальная защита тех, кто сражается в подразделениях ДНР и ЛНР, должна быть "такая же, как у российских военнослужащих". Политик предложил сформулировать протокольное поручение от Госдумы.
"Давайте мы договоримся, попросим Жукова Александра Дмитриевича, чтобы он собрал совещание с участием представителей правительства, профильных комитетов, вас пригласили, и обсудили этот вопрос, который, действительно, серьезный", - сообщил спикер палаты.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФВячеслав ВолодинАлександр ЖуковСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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