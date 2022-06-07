https://ria.ru/20220607/vartanova-1793666508.html

Елена Вартанова: сотрудничество журфака МГУ со странами Запада не прервано

Елена Вартанова: сотрудничество журфака МГУ со странами Запада не прервано - РИА Новости, 07.06.2022

Елена Вартанова: сотрудничество журфака МГУ со странами Запада не прервано

В дни празднования 70-летия факультета журналистики МГУ декан Елена Вартанова рассказала РИА Новости о появлении новых направлений на факультете, сотрудничестве РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:00

2022-06-07T11:00

2022-06-07T11:40

интервью

россия

общество

мгу имени м. в. ломоносова

елена вартанова

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В дни празднования 70-летия факультета журналистики МГУ декан Елена Вартанова рассказала РИА Новости о появлении новых направлений на факультете, сотрудничестве с западными странами в геополитических условиях, предпочтениях студентов и о выходе из Болонской системы. С деканом главного журфака страны беседовала Елизавета Крылова.– Елена Леонидовна, скажите, в современных условиях факультет все же следует принципам традиционной, классической, журналистики или отвечает на современные запросы медиаотрасли?– Мы, несомненно, стремимся реализовать комплексный подход. Долгие годы в советское время факультет был опорой фундаментального журналистского образования, в основе которого лежали традиции университетского гуманитарного образования, и которое формировало очень глубокие знания в области литературы, языка. Мы всегда были очень словесноцентричным факультетом.С другой стороны, в 1990-е и даже в 2000-е годы вместе со становлением новой отечественной медиаиндустрии сформировались новый рынок труда и запрос на конкретных специалистов с высшим образованием. Нам пришлось перенести внимание, в чем-то может быть даже преимущественное, на запросы рынка. Сегодня мы понимаем, что университет запрос рынка напрямую не должен удовлетворять, для этого, скорее, должны работать какие-то школы конкретных медиа-предприятий, программы профессиональной переподготовки или программы повышения квалификации. Здесь, в университете, мы тоже работаем над этим, но все-таки программы бакалавриата, магистратуры и даже аспирантуры мы строим, исходя не только из понимания тенденций развития журналистики, отрасли, бизнеса, но и из понимания традиций фундаментального университетского образования.Важно учитывать, что сегодня при подходе к подготовке специалистов как классических, университетских, так и ориентированных на рынок труда, важную роль играет междисциплинарность. Потому что сейчас в ходе цифровизации медиаиндустрии мы видим очень много новых процессов: мультимедиатизацию, конвергенцию, становление искусственного интеллекта и новой роли больших данных в бизнесе. Все это требует от наших выпускников, которые выходят на рынок труда, и умения разбираться в естественнонаучных дисциплинах, и приобретения базовых представлений о программировании, и понимания функционирования социальных медиа, и знаний в области информационной безопасности. Поэтому сейчас я бы вспомнила не только о двух любимых столпах образования на журфаке: фундаментальном университетском образовании и учете запросов рынка труда. К этому я бы еще добавила междисциплинарность подготовки, которая должна не только дать новые инструменты в руки наших выпускников, но и сформировать их критическое мышление, и энциклопедизм для того, чтобы они были конкурентоспособны на рынке. Сегодня мы вообще уже не можем обойтись без системного подхода к образованию и без учета этой мультизадачности.– Какие новые направления факультет планирует открывать?– Знаете, мы многое планируем, но это в высшей школе надо еще многое сделать, до начала преподавания новых направлений. Например, уже лет десять назад стало понятно, что развитие интернета создает новые рабочие места в цифровой среде для тех студентов, которые у нас учатся. Мы понимали, что наши выпускники могут работать журналистами онлайн-СМИ, продавать рекламу. Еще одной современной профессией стал CММ-менеджмент, продвижение содержания в социальных сетях. Это тоже один из вариантов тех профессий, к которым мы готовим уже здесь и сейчас. Мы, осознавая это, еще тогда начали готовить к открытию новое направление подготовки "Медиакоммуникации" и открыли его три года назад.Пять лет мы готовились к этому важному для нас открытию. Ребята, которые сейчас поступают на направление "Медиакоммуникации", будут работать только в цифровой среде. Эти новые специалисты, например, должны в полной мере понимать, что такое цифровая гигиена, вопрос о которой сегодня постоянно поднимается. Каждому из нас, видимо, потребуется "цифровой дворник", который уберет из публичного пространства неосторожные высказывания или, может быть, чрезмерно откровенные фото. Цифровые медиакоммуникаторы – это специальность, требующая создания и постоянного, многостороннего анализа контента в социальных медиа.В прошлом году, когда, к сожалению, не стало нашего учителя Ясена Николаевича Засурского, мы решили, что надо вернуться и к тем истокам журналистского образования, которые связаны с его именем. Так мы восстановили направление подготовки "Международная журналистика". Сегодня многие думают, что это неактуально. Уверена, то, что связано с Ясеном Николаевичем, всегда актуально. Мы понимаем, что в условиях сложной геополитической обстановки, в условиях, когда внутренние процессы связаны с международным контекстом, нам нужны журналисты, которые не обязательно будут работать корреспондентами за рубежом. Нам нужны специалисты, которые дадут нам аналитику того, что происходит с нами в контексте глобального международного развития. И летом этого года мы открываем прием на данное направление обучения.Я уверена, что через год или два мы будем думать о создании новых направлений, потому что создание контента для цифровых средств, подготовка профессионалов, которые могут делать подобный контент, становится сегодня актуальнейшей задачей в условиях развития, активного развития отечественных цифровых платформ. Мы видим движение именно в сторону цифровой междисциплинарности, в сторону интеграции классического гуманитарного образования с актуальными технологическими подходами. Еще одно современное популярное направление – "Цифровая гуманитаристика". В этом направлении мы движемся и планируем развивать подготовку журналистов. В планах – подумать про искусственный интеллект, его влияние на журналистику, медиабизнес, здесь наши следующие заготовки.Еще одна новация: мы открываем прием на магистерскую сетевую программу, совместную программу с Дальневосточным федеральным университетом. Магистерская программа называется "Теория и экономика цифровых медиа России и Азиатско-Тихоокеанского региона". Журфак примет студентов в Москве, коллеги с Дальнего Востока – во Владивостоке, учиться они будут в двух университетах. Эта новая программа, которую мы пока не очень широко рекламировали, – зародыш тех современных возможностей, которые мы хотим дать и своим студентам.– В каком году планируется запуск новых программ?– Я думаю, что если мы уже сейчас обсуждаем новые магистерские направления, то мы успеем даже их открыть к 2024 году. Будем стараться. Очень много наработано, поэтому сейчас важно систематизировать и организовать это вместе.– Если говорить о геополитике, сейчас факультет продолжает сотрудничество с западными странами?– Сотрудничество у нас не прервано. Конечно, возникли определенного рода сложности, с которыми столкнулись многие другие отечественные вузы в своем сотрудничестве с университетами Западной Европы или Соединенных Штатов Америки. Но факультет журналистики уже давно перестал был так сказать моноцентричными, монополярным. Давно развиваем активные связи с Китаем, Индией, Латинской Америкой и сегодня мы, конечно же, думаем о том, как нам укреплять эти связи. В хороших отношениях факультет и со странами ЕврАзЭС, сотрудничество с ними стало доминантой в последние два года, даже в период пандемии.Можно сказать, что традиционные направления зарубежного сотрудничества у нас немного "свернуты", но мы сохранили контакты на уровне лекторов, которые преподают в дистанционном формате, и на уровне участия в дистанционных международных конференциях. Очень неплохо развиваются связи со странами БРИКС и с Азиатско-Тихоокеанским регионом.– Сколько сейчас обучается зарубежных студентов на факультете? И не планируют ли они отчисляться, уезжать?– У нас довольно много иностранных студентов, около пятисот человек. К сожалению, из-за пандемии последние два года многие из них были вынуждены учиться дистанционно. Однако, например, магистранты, два года назад поступившие в Московский университет дистанционно, в этом году хотят приехать на вручение дипломов.У факультета журналистики достаточно хорошо развиты программы академической мобильности с европейскими вузами. И сегодня наши студенты, которые проходят стажировки в странах Европы — прежде всего в Бельгии, Франции — не испытывают сложностей, напротив, они говорят о том, что местные студенты и преподаватели относятся к ним с большим интересом.– Какой конкурс в этом году ожидается?– Конкурс — это всегда понятие стихийное. Он зависит от количества абитуриентов, которые к нам придут. Мы не можем пожаловаться на плохой конкурс в последние десять лет. Он у нас постоянно рос по мере развития факультета: в связи с открытием направления подготовки "Медиакоммуникации" конкурс разделился. В прошлом году на направление "Журналистика" у нас было около семи-восьми человек на место при очень большом бюджетном приеме в 170 человек. Умножьте эти цифры, и вы увидите, что у нас было свыше 1 200 заявлений. На направлении подготовки "Медиакоммуникации" бюджетных мест немного, в прошлом году было 25 мест, и оно, конечно, показало абсолютный рекорд — почти 27 человек на место. То есть наша молодежь, которую мы называем "цифровой молодежью", хочет получить образование для работы в цифровой среде.– Скажите, студенты все-таки предпочитают больше "цифру" или традиционную журналистику?– Вы знаете, сейчас, я уверена, цифровизация затронула работу всех редакций, в том числе и тех газет, которые еще имеют бумажные версии. И студенты пользуются цифровыми инструментами для того, чтобы создавать свои журналистские материалы.Наверное, самым популярным и в студенческой аудитории, и во время практики, и во время выпуска студенческих медиапроектов становится такой мультимедийный жанр, как лонгрид. И пока мы ведем теоретические дискуссии, что есть лонгрид — самостоятельный жанр или очерк с наличием большого количества мультимедийных элементов — студенты при выполнении учебных заданий чаще всего обращаются именно к формату лонгрида, что свидетельствует о его востребованности среди молодежи. Мы видим поколение цифровых студентов, широко использующих цифровые инструменты и технологий подготовки текста. Мало кто из них пишет сейчас на бумаге, студенты в телефоне все делают. Будущее профессии за теми, кто свои творческие навыки реализует в цифровой среде, совершенствует их по мере развития информационной среды.— В каких изданиях студенты проходят практику?— Партнерами факультета являются более сотни средств массовой информации. У нас с ними заключены договоры о практике. Это, конечно, те СМИ, которые имеют свидетельство о регистрации Роскомнадзора, которые работают в соответствии с законодательством Российской Федерации. РИА Новости — это наш давний партнер, большой популярностью студентов пользуется RT. Конечно же, студенты идут и в ТАСС, и в Интерфакс, и в газеты. Например, с "Известиями" у нас давняя дружба.Наши студенты, уезжая на практику домой, находят возможность пройти ее в местных региональных СМИ, находят практику и в небольших московских редакциях. Большой сегмент для практики сегодня составляют рекламные агентства, пиар-службы, они тоже с удовольствием берут наших студентов. Можно сказать, что студенты факультета востребованы в разных сферах.– Что включает в себя программа дополнительного образования, сколько человек обучаются по ней сейчас?– Допобразование у нас существует в основном в виде программ профессиональной переподготовки – это краткосрочные программы от шести до девяти месяцев. Они сфокусированы на формировании, или, я бы сказала, на обновлении тех компетенций, которые нужны медиаспециалистам в процессе их работы. На эти программы к нам приходят люди с высшим образованием, которые хотят получить узкую квалификацию, например, редактора, фотографа или журналиста, не имея базового журналистского образования.Эти программы очень разнообразны, за годы существования допобразования мы развивали их в самых разных направлениях. Очень популярна в одно время была "Реклама и связи с общественностью", на нее, в принципе, до сих пор проходят неплохие наборы. Лет 15 назад "выстрелило" направление дополнительного образования в сфере фотожурналистики. Удешевление фототехники помогло людям найти себя, и рынку потребовался при этом очень большой объем фотоинформации для самых разных структур. В какой-то момент мы поняли, что стали нужны редакторы, стали готовить их. Мы буквально перед пандемией открыли программу "Современная журналистика", она оказалась очень популярной, набор на нее превзошел наши ожидания. В какой-то момент мы поняли, что на программу приходят не только люди, желающие стать журналистами, но и люди, которые хотели стать или уже были блогерами. И поэтому мы переименовали программу, назвав ее "Современная журналистика и блогинг". Она стала достаточно востребованной, потому что людям хочется понять, в чем суть журналистики и блогинга, как делать индивидуальные медиапроекты, найти свою индивидуальную дорогу в цифровой среде. Наверное, поэтому у нас сейчас в топе именно эта программа.– Как считаете, блогер может считаться профессиональным журналистом или это больше про хайп?– Конечно, любой журналист может быть блогером и часто журналисты выступают в качестве блогеров, более того, часто они делают это по просьбе своих редакций, потому что последние сегодня заинтересованы в большом трафике аудитории. Но не все блогеры имеют журналистское образование, часто этим гордятся и считают, что они бросают вызов нашей профессии. Наверное, с этим трудно согласиться, несмотря на то, что у них очень часто огромные аудитории и большие заработки. Но все-таки они, блогеры, отличаются от журналистов тем, что они не видят миссии в своей работе и по-другому относятся к своей аудитории – журналист всегда испытывает чувство социальной ответственности перед ней. Он должен отвечать за факты, которые предоставляет, обязан отвечать за достоверность и качество материала, глубину его проработки. Поэтому соглашусь с вами – уход в блогерство часто про хайп. Это попытка привлечь огромные аудитории, чтобы потом получить большой поток рекламных денег. Для журналиста, конечно, зарплата важна, но не является единственным и часто главным стимулом его деятельности.Я думаю, сегодня мы живем в очень хорошее время, когда аудитория начинает критически оценивать блогеров с точки зрения качества их материала. Фейки, кликбейты, сенсационность – все это заставляет аудиторию критически подходить к прежним кумирам, заставляет искать, редакционные продукты, информацию от профессиональных журналистов. Мне кажется, что очень важным феноменом в контексте этого стала работа военных корреспондентов, пишущих из Донецка и Луганска в Telegram. Это как раз тот прекрасный пример, когда понятно, что профессионал остается профессионалом даже тогда, когда он выходит на новые цифровые площадки, на которых доминируют так называемые блогеры.– Надолго ли останутся блогеры в медиаиндустрии?– Я думаю, что у блогеров два пути. Один путь позитивный — стать журналистом. И, кстати, этот процесс уже сейчас проявляет себя: многие успешные блогеры, хорошо зарабатывающие, с большими аудиториями, приходят в редакции и начинают работать как часть редакционных структур, используя те достижения, которые есть у редакции. Например, у любого блогера должен быть хороший видеоряд, профессиональный оператор, звукорежиссер, нужно строить драматургию материала, поэтому блогеры все чаще понимают, что аудитория всегда идет к профессионалу и начинают идти по пути профессионализации.Есть и второй, негативный путь, когда из-за отсутствия должного уровня профессионализма у блогеров аудитория теряет доверие к блогерам. Для них это будет критичным, и тогда они, блогеры, вынуждены будут или закрыть свои проекты или маргинализироваться, сделаться очень и очень маленькими для каких-то очень специфических аудиторий.– Если говорить о газетах и журналах, то многие сейчас проводят ребрендинг, приостанавливают выпуск. На ваш взгляд, могут ли они стать новым видом искусства или же трансформируются в люксовый сегмент СМИ?– Согласна с вами: что бумажные медиа – это в значительной степени искусство. И еще традиция, все-таки бумажная газета — это точно традиция для кого-то, даже эстетика: получить газету на шуршащей бумаге, вдохнуть запах типографской краски, полистать, возвращаясь к каким-то материалам, полосы. Это будущее скорее качественной газеты и журналов, конечно. Многие журналы или журнальные бренды как раз выживают за счет того, что они делают эксклюзивные номера, специальные, очень красивые и дорогие, привлекательные проекты.Я думаю, что вообще и газеты, и журналы должны стремиться к сохранению хотя бы части своего содержания на бумаге, потому что сегодня мы оказались в ситуации, когда доступ к некоторым ресурсам интернета, где мы всегда могли получить газетную, журнальную статью и информацию, вдруг оказался невозможным. И мы в одночасье потеряли доступ к знаниям, которые накапливались в последние десятилетия. Поэтому возврат к материальному носителю очень нужен. Продолжая тему ребрендинга, хочу сказать, что для многих газет и журналов бренд – это самое ценное, что у них осталось. Поэтому, делая ребрендинг, они должны сохранять свою определенную линию, традиционную программную политику или программную стратегию, и неважно, на каком носителе газета останется.Ребрендинг "Известий" был, как вы помните, не очень простым. И в какой-то момент "Известия" искали новую концепцию и потеряли часть популярности, авторитета, но в конечном счете вернулись к качественной журналистике. Возможно, что и у каких-то журналов и популярных газет происходит тоже самое. "Комсомольскую правду", может быть, в виде деловой элитарной газеты мы тоже не представляем, но как массовая газета, открытая самым разным слоям населения "Комсомолка" сохраняется сегодня, и на бумаге, и в цифре. Мне кажется, у прессы сейчас очень интересный период, когда можно, сохраняя традицию, то есть бренд, все-таки выйти на новый охват, сохранив старую аудиторию.– Что вы думаете по поводу выхода из Болонской системы?– Произошли определенные сдвиги, связанные с болонским процессом, которые не мы инициировали. И многие вузы, особенно вузы Западной Европы, вступили на путь политизации, что привело, как мы уже с вами отмечали, к уменьшению контактов, иной раз даже полному их прекращению.Если мы говорим об участии России в Болонском процессе, мне кажется, что здесь надо все-таки найти оптимальные приемлемые форматы взаимодействия с зарубежными университетами. Что же касается двухуровневой системы образования — бакалавриат и магистратура — то я противник быстрых резких шагов. Сегодня не стоит поступать столь же резко, как 15 лет назад, когда в нашей стране был осуществлен переход на болонский процесс, Московский университет отстаивал классическую систему подготовки. В МГУ пришли к двухуровневой системе лишь спустя четыре года, при этом предложив уникальный формат – интегрированной магистратуры. Конечно, нужно сделать анализ того позитивного советского опыта, от которого мы ушли к двухуровневому высшему образованию, прекратив подготовку специалистов. Но нам не надо потерять и того, что мы наработали за годы существования бакалавриата и магистратуры.В МГУ существует понятие интегрированной магистратуры. Это такой формат, который предлагает студентам после четырех лет обучения по программе бакалавриата продолжить образование в этом же направлении в магистратуре. И это значит, что человек для рынка труда готовится уже не четыре года, а шесть лет. И, конечно, образование становится глубже, знания и кругозор шире, прочнее, и навыки более сформированными.Поэтому разговор о возвращении к хорошим традициям нашего советского образования очень своевременный, но я бы выступила за постепенные и поступательные изменения. Для нас, для журфака МГУ, последние годы совпали с периодом быстрой цифровизации медиаиндустрии. И сейчас отказаться полностью от практикоориентированных курсов, которые встроены именно в бакалавриат, нам бы не хотелось. Нужно все-таки искать оптимальное соотношение того, что было, и того, что мы наработали, но идти, конечно, дальше своим, отечественным путем. Ведь традиционно наше образование ориентировалось на формирование широкого кругозора и понимание мира в его комплексности, на понимание места профессии не только как утилитарной, прагматической, нацеленной на определенный результат, но и как профессии, которая помогает обществу функционировать.— Бакалавриата сейчас достаточно для журналистики или все-таки нужно прийти к специалитету?— Бакалавриат, мне кажется, готовит журналиста к выполнению самых базовых функций: написать новость, проверить материал. А по сути у журналистов очень сложные задачи в обществе. Одна из задач — это формирование адекватной, социально значимой повестки дня, как результат работы редакции, как результат работы журналистского коллектива. И для этого не всегда, как мне кажется, достаточно бакалавриата. Мы советуем нашим бакалаврам идти в магистратуру, чтобы углубить представления о профессии и обществе.Ситуация у многих студентов сильно разнится, многие стремятся зарабатывать деньги, часто те, кто завершает получение высшего образования, получив только первую ступень — бакалавриат — сожалеют, что прекратили учебу. Но вернуться в магистратуру сложно. К специалитету можно, наверное, возвращаться, но, мне кажется, идеальным то решение, которое нашел МГУ, то есть интегрированный магистр. После бакалавриата, который формирует базовые навыки, пойти в магистратуру, которая расширяет подготовку и компетенции, которые нужны уже управленцам.– Скажите, пожалуйста, кого из знаменитых людей вы хотели бы пригласить на факультет? Может это был бы Лавров, Песков или Путин?– Вопрос у вас очень симпатичный, но я бы сказала так: наша главная задача, чтобы студенты здесь осваивали фундаментальные знания, поэтому подготовку должны осуществлять профессора нашего и других факультетов университета, других университетов, зарубежных в том числе. Мы также с большим удовольствием приглашаем журналистов, которые ценятся обществом, медиаменеджеров – будущих работодателей наших студентов.А с первыми лицами наши студенты недостатка в контактах не имеют. Они часто участвуют в жизни редакций, в федеральных молодежных медиапроектах, на пресс-конференциях, где и встречаются с руководством страны.– Если говорить о выпускниках, какие они были 20 лет назад, 30 лет и какие сейчас – изменились ли?– Конечно, студенты меняются каждое поколение, и я бы даже сказала, каждое десятилетие. В 1990-е для нас для всех было очень тяжелое время. Одна выпускница мне сказала: "Мы поступили в университет тогда, когда газета "Правда" была венцом журналистской карьеры, а закончили факультет, когда "Правду" закрыли". И поэтому 30 лет назад, конечно, у наших выпускников были очень трудные условия на рынке, они выходили, мне кажется, с определенным пессимизмом, не знали, что их ждет. Хотя тогда появились большие надежды на свободу слова, на обновление профессии, но это все, как только люди выходили в индустрию, разбивалось об экономические проблемы.В нулевые годы студенты хотели успеха, они хотели профессионального роста, это были для медиа "сытые" годы, с большими рекламными бюджетами у традиционных СМИ, поэтому студенты стремились е хорошей зарплате, и не думали о философии профессии. Выпускникам хотелось стать лицами телеканалов, звездами, знаменитостями в журналистике, они ориентировались на практические навыки.В 2010-е годы появилась новая тенденция, которая и сейчас сохраняется. Наши студенты стали думать о культурных традициях страны, стали гордиться быть образованными. Вообще быть образованным, широко эрудированным стало модно. Это мы увидели и у наших студентов. Конечно, они иногда жалуются на слишком большие списки русской и зарубежной литературы, на то, что слишком много надо делать упражнений по русскому языку, иностранным языкам. Но как они радуются, когда они осваивают эти предметы и когда вместе со своими творческими способностями и сформированной еще в раннем детстве технологической грамотностью могут похвастаться широким кругозором! Разные поколения наших студентов — это отражение динамики нашей журналистики, развития нашей страны. Сегодня в условиях быстрого роста технологий наши студенты возрождают те культурные исторические традиции, которые всегда существовали в советское время на факультете журналистики. Не нужно сегодня говорить про политическую идеологию, наша главная идеология — это русская культура, русская литература, русский язык.

https://ria.ru/20220512/mgu-1788202855.html

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https://ria.ru/20220325/zhurnalistika-1780138187.html

https://ria.ru/20220316/standarty-1778338104.html

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https://ria.ru/20220606/vuzy-1793490321.html

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россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

интервью, россия, общество, мгу имени м. в. ломоносова, елена вартанова