https://ria.ru/20220607/ukraina-1793829470.html
Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине
Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине
Российская армия уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109, которую украинским войскам передала Норвегия, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:12
2022-06-07T19:12
2022-06-07T19:12
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская армия уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109, которую украинским войскам передала Норвегия, сообщило Минобороны.Видео с поражением военной техники ВСУ опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах можно увидеть, как российские военные наводят прицел на самоходку и наносят несколько ударов по прилегающей территории.Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, основные задачи первого этапа операции выполнены — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220607/likvidatsiya-1793796738.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине
Минобороны показало кадры поражения норвежской артустановки M109 на Украине