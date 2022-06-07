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Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
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Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине
Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине - РИА Новости, 07.06.2022
Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине
Российская армия уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109, которую украинским войскам передала Норвегия, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T19:12
2022-06-07T19:12
в мире
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вооруженные силы украины
владимир путин
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская армия уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109, которую украинским войскам передала Норвегия, сообщило Минобороны.Видео с поражением военной техники ВСУ опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах можно увидеть, как российские военные наводят прицел на самоходку и наносят несколько ударов по прилегающей территории.Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, основные задачи первого этапа операции выполнены — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, владимир путин
19:12 07.06.2022
 
Минобороны показало кадры ударов по норвежской артустановке на Украине

Минобороны показало кадры поражения норвежской артустановки M109 на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Российская армия уничтожила самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109, которую украинским войскам передала Норвегия, сообщило Минобороны.
Видео с поражением военной техники ВСУ опубликовал телеканал "Звезда". На кадрах можно увидеть, как российские военные наводят прицел на самоходку и наносят несколько ударов по прилегающей территории.
Москва с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, основные задачи первого этапа операции выполнены — существенно снижен боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Уникальные кадры боя российских и украинских военных - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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