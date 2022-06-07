16:22 07.06.2022 (обновлено: 17:45 07.06.2022)
Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине
Польша подпишет контракт на поставку оружия Украине почти на 630 миллионов долларов
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Вид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 7 июн — РИА Новости. Польша подпишет крупнейший за 30 лет контракт на поставку оружия Украине, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий во время поездки на предприятие ВПК Stalowa Wola.
"Собственно говоря, сейчас мы подписываем один из крупнейших, если не крупнейший контракт на экспорт вооружения за последние 30 лет. Продажа вооружения для украинцев, на Украину. Оружия испытанного, оружия которое очень хорошо протестировано и проверено и будет оружием, которое уже сейчас будет очень важным оружием на поле битвы, вероятнее всего, на востоке Украины", — сказал глава правительства.
При этом он не уточнил, о каких именно образцах вооружения идет речь.
По его словам, долю финансирования сделки покроет ЕС.
"Деньги на это Украина частично получает от Европейского союза, частично платит из своего бюджета. И Польша получает эти деньги для того, чтобы обогащать наш производственный потенциал", — отметил Моравецкий.
В свою очередь вице-премьер, министр государственных активов Польши Яцек Сасин сообщил, что сумма контракта составит почти 630 миллионов долларов.
"Почти 3 миллиарда, более чем 2 миллиарда 700 тысяч злотых (около 628 миллионов долларов). Такого контракта в польской оборонной промышленности не было за последние 30 лет", — сказал он.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне Вашингтон и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно предупреждала, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.