https://ria.ru/20220607/ukraina-1793689952.html
Украинские боевики хотели прикрыть позиции артиллерии Лаврой в Святогорске
Украинские боевики хотели прикрыть позиции артиллерии Лаврой в Святогорске - РИА Новости, 07.06.2022
Украинские боевики хотели прикрыть позиции артиллерии Лаврой в Святогорске
Украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии, зная, что ВС РФ не обстреливают храмы и культурные памятники, сообщил... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T11:59
2022-06-07T11:59
2022-06-07T12:12
специальная военная операция на украине
в мире
святогорск
украина
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии, зная, что ВС РФ не обстреливают храмы и культурные памятники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."По словам очевидцев, еще 2 июня на территорию расположенного южнее, через реку от города, святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные. Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ", - рассказал генерал.Конашенков добавил, что оборудование этих позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Здесь же планировалось держать оборону уже взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец."Хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве своего щита. Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения", - отметил генерал.
https://ria.ru/20220607/lavra-1793690681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, святогорск, украина
11:59 07.06.2022 (обновлено: 12:12 07.06.2022)
Украинские боевики хотели прикрыть позиции артиллерии Лаврой в Святогорске
Минобороны: украинские боевики хотели прикрыть позиции артиллерии Лаврой в Святогорске
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии, зная, что ВС РФ не обстреливают храмы и культурные памятники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"По словам очевидцев, еще 2 июня на территорию расположенного южнее, через реку от города, святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные. Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ
", - рассказал генерал.
Конашенков добавил, что оборудование этих позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Здесь же планировалось держать оборону уже взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец.
"Хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве своего щита. Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения", - отметил генерал.