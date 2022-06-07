https://ria.ru/20220607/ukraina-1793689952.html

Украинские боевики хотели прикрыть позиции артиллерии Лаврой в Святогорске

Украинские боевики хотели прикрыть позиции артиллерии Лаврой в Святогорске - РИА Новости, 07.06.2022

Украинские боевики хотели прикрыть позиции артиллерии Лаврой в Святогорске

Украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии, зная, что ВС РФ не обстреливают храмы и культурные памятники, сообщил... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:59

2022-06-07T11:59

2022-06-07T12:12

специальная военная операция на украине

в мире

святогорск

украина

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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Украинские националисты хотели прикрыть Лаврой в Святогорске позиции своей артиллерии, зная, что ВС РФ не обстреливают храмы и культурные памятники, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."По словам очевидцев, еще 2 июня на территорию расположенного южнее, через реку от города, святогорского историко-архитектурного заповедника приезжали украинские военные. Целью было обследовать местность для размещения на высоком берегу, где расположен архитектурный заповедник, артиллерийских позиций ВСУ", - рассказал генерал.Конашенков добавил, что оборудование этих позиций позволяло бы вести обстрел прямой наводкой по находившимся на другом берегу подразделениям российских войск. Здесь же планировалось держать оборону уже взорванного 6 июня националистами моста через реку Северский Донец."Хорошо зная, что российские военнослужащие не обстреливают храмовые сооружения и культурные памятники, украинские националисты рассчитывали прикрыться православными святынями Лавры в качестве своего щита. Наглость украинских националистов вызвала возмущение местных жителей. Они потребовали от военных удалиться с территории Лавры, чтобы не допустить ее разрушения", - отметил генерал.

https://ria.ru/20220607/lavra-1793690681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, святогорск, украина