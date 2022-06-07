11:09 07.06.2022 (обновлено: 12:38 07.06.2022)
ВСУ атаковали рыночную площадь в Светлодарске, погиб человек
ВСУ нанесли артиллерийский удар по рыночной площади в Светлодарске, погиб человек
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные ведут огонь из миномета
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные ведут огонь из миномета. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска ударили артиллерией по рыночной площади в Светлодарске, один человек погиб, один ранен, сообщает в телеграм-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела рыночной площади ранения получил мужчина 1958 года рождения, его жена 1960 года рождения погибла от полученных травм", — говорится в заявлении ведомства.
Двадцать четвертого мая донецкие силовики заявили, что Светлодарск перешел под их "оперативный контроль". Город расположен в 18 километрах от Дебальцево. Находящаяся там Углегорская ТЭС – одна из крупнейших в Европе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.