https://ria.ru/20220607/udar-1793675454.html

ВСУ атаковали рыночную площадь в Светлодарске, погиб человек

ВСУ атаковали рыночную площадь в Светлодарске, погиб человек - РИА Новости, 07.06.2022

ВСУ атаковали рыночную площадь в Светлодарске, погиб человек

Украинские войска ударили артиллерией по рыночной площади в Светлодарске, один человек погиб, один ранен, сообщает в телеграм-канале штаб территориальной... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T11:09

2022-06-07T11:09

2022-06-07T12:38

в мире

светлодарск

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 7 июн — РИА Новости. Украинские войска ударили артиллерией по рыночной площади в Светлодарске, один человек погиб, один ранен, сообщает в телеграм-канале штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела рыночной площади ранения получил мужчина 1958 года рождения, его жена 1960 года рождения погибла от полученных травм", — говорится в заявлении ведомства.Двадцать четвертого мая донецкие силовики заявили, что Светлодарск перешел под их "оперативный контроль". Город расположен в 18 километрах от Дебальцево. Находящаяся там Углегорская ТЭС – одна из крупнейших в Европе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220607/obstrel-1793636905.html

светлодарск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, светлодарск