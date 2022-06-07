https://ria.ru/20220607/ucheniya-1793721558.html
Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции
Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции - РИА Новости, 07.06.2022
Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции
Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:28
2022-06-07T13:28
2022-06-07T13:32
владимир путин
нато
турция
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция собственно она член Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаем себе отчет в этой сфере", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220607/reaktsiya-1793624920.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, нато, турция, безопасность
13:28 07.06.2022 (обновлено: 13:32 07.06.2022)
Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции
Песков: президент Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции