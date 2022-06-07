https://ria.ru/20220607/ucheniya-1793721558.html

Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции

Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции - РИА Новости, 07.06.2022

Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции

Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО,... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T13:28

2022-06-07T13:28

2022-06-07T13:32

владимир путин

нато

турция

безопасность

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция собственно она член Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаем себе отчет в этой сфере", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220607/reaktsiya-1793624920.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

владимир путин, нато, турция, безопасность