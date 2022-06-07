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Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции - РИА Новости, 07.06.2022
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Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции
Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции - РИА Новости, 07.06.2022
Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции
Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО,... РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T13:28
2022-06-07T13:32
владимир путин
нато
турция
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков."Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция собственно она член Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаем себе отчет в этой сфере", - сказал Песков.
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владимир путин, нато, турция, безопасность
13:28 07.06.2022 (обновлено: 13:32 07.06.2022)
 
Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции

Песков: президент Путин не обсуждал с Эрдоганом учения НАТО в Турции

© AP Photo / Vadim GhirdaКорабль турецкого ВМФ
Корабль турецкого ВМФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Корабль турецкого ВМФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин не обсуждал с президентом Турции Тайипом Эрдоганом натовские учения в Турции, в РФ прекрасно осознают, что Анкара – член НАТО, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
"Нет, эта тема не обсуждалась, каждые учения отслеживаются с большим вниманием, но Турция собственно она член Северо-Атлантического альянса, мы прекрасно отдаем себе отчет в этой сфере", - сказал Песков.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
03:15
Пушков ответил главе SUPO, удивившемуся реакции России на планы по НАТО
 
Владимир ПутинНАТОТурцияБезопасность
 
 
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