https://ria.ru/20220607/ubiystvo-1793811230.html
Жителя Чувашии, зарубившего спящего знакомого, осудили на 12 лет
Жителя Чувашии, зарубившего спящего знакомого, осудили на 12 лет - РИА Новости, 07.06.2022
Жителя Чувашии, зарубившего спящего знакомого, осудили на 12 лет
Житель Чувашии, зарубивший спящего знакомого топором, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T18:08
2022-06-07T18:08
2022-06-07T18:08
происшествия
россия
цивильский район
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Житель Чувашии, зарубивший спящего знакомого топором, осужден на 12 лет колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Следствием и судом установлено, что вечером 10 октября 2021 года 39-летний житель села Визикасы Цивильского района у себя дома распивал спиртное в компании своей сожительницы и знакомых и поссорился с 54-летним приятелем на почве ревности к своей сожительнице. Дождавшись, когда мужчина уснет, сельчанин вышел на улицу, взял топор и, вернувшись в дом, нанес им не менее двадцати ударов по голове и другим частям тела спящему знакомому, от которых тот скончался."Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, оснований для признания злоумышленника невменяемым не имеется. Мужчина признан виновным в убийстве (статья 105 УК РФ). Приговором суда ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу", - говорится в сообщении регионального СУСК.Отмечается, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и последний раз освободился из мест лишения свободы в октябре 2020 года.
https://ria.ru/20220607/srok-1793626827.html
россия
цивильский район
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, цивильский район, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)
Жителя Чувашии, зарубившего спящего знакомого, осудили на 12 лет
Житель Чувашии, зарубивший спящего знакомого, получил 12 лет колонии строгого режима