В Нижнем Новгороде подросток зарезал сверстника
Нижегородский подросток зарезал сверстника за то, что тот не хотел с ним общаться
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток зарезал сверстника в Нижнем Новгороде из-за того, что тот не хотел с ним общаться, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района Нижнего Новгорода 13-летний подросток нанес 12-летнему мальчику множественные ножевые ранения по телу и скрылся с места происшествия. Ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).
"В кратчайшие сроки следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции местонахождение 13-летнего правонарушителя было установлено. Как установили следователи СК, фигуранты были знакомы. Предварительно, между ними были конфликты, якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться", - говорится в сообщении. Отмечается, что 13-летний подросток помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей.
"В настоящее время следователи СК назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают характеризующие материалы на подростков. Расследование продолжается", - добавили в СУСК.
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