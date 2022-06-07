https://ria.ru/20220607/ubiystvo-1793663706.html

В Нижнем Новгороде подросток зарезал сверстника

В Нижнем Новгороде подросток зарезал сверстника - РИА Новости, 07.06.2022

В Нижнем Новгороде подросток зарезал сверстника

Тринадцатилетний подросток зарезал сверстника в Нижнем Новгороде из-за того, что тот не хотел с ним общаться, сообщило региональное следственное управление СК... РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T10:14

2022-06-07T10:14

2022-06-07T10:14

происшествия

россия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июн - РИА Новости. Тринадцатилетний подросток зарезал сверстника в Нижнем Новгороде из-за того, что тот не хотел с ним общаться, сообщило региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, вечером 6 июня в подъезде дома по улице Куйбышева Московского района Нижнего Новгорода 13-летний подросток нанес 12-летнему мальчику множественные ножевые ранения по телу и скрылся с места происшествия. Ребенок скончался. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)."В кратчайшие сроки следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска полиции местонахождение 13-летнего правонарушителя было установлено. Как установили следователи СК, фигуранты были знакомы. Предварительно, между ними были конфликты, якобы погибший обижал 13-летнего подростка и не желал с ним общаться", - говорится в сообщении. Отмечается, что 13-летний подросток помещен в центр изоляции несовершеннолетних правонарушителей."В настоящее время следователи СК назначают экспертизы, допрашивают свидетелей, собирают характеризующие материалы на подростков. Расследование продолжается", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20211223/ubiystvo-1765172702.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область