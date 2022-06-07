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TNF-2022 станет площадкой для определения потребностей ТЭК - РИА Новости, 07.06.2022
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20220607/tyumen-1793775177.html
TNF-2022 станет площадкой для определения потребностей ТЭК
TNF-2022 станет площадкой для определения потребностей ТЭК - РИА Новости, 07.06.2022
TNF-2022 станет площадкой для определения потребностей ТЭК
Тюменский промышленно-энергетический форум TNF (прежде Тюменский нефтегазовый форум) в 2022 году должен стать площадкой для определения критических потребностей РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T16:13
2022-06-07T16:13
тюменская область
экономика
технологии
юрий борисов (вице-премьер)
александр моор
россия
тюмень
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Тюменский промышленно-энергетический форум TNF (прежде Тюменский нефтегазовый форум) в 2022 году должен стать площадкой для определения критических потребностей нефтегазового сектора в технологиях, оборудовании и сервисе, заявил на первом заседании оргкомитета форума премьер-министр Юрий Борисов.Промышленно-энергетический форум в Тюмени пройдет с 20 по 22 сентября. С мая этого года по распоряжению правительства РФ он является всероссийским, председателем оргкомитета назначен премьер-министр Юрий Борисов, ответственным секретарем - губернатор Тюменской области Александр Моор.Обсуждая предстоящее мероприятие, Александр Моор на заседании оргкомитета подчеркнул важность развития внутренней кооперации и снижения зависимости от внешних поставок. "Наш нефтегазовый кластер объединяет 72 участника из 12 регионов России. Однако опыт показывает, что нефтегазовые компании редко напрямую работают с производителями продукции, предпочитая услуги и работы "под ключ". Невозможно организовать эффективную связку по выводу на рынок новых продуктов и технологий без активного участия сервисных компаний. Именно работу в данном направлении мы планируем усилить в рамках нефтегазового кластера", – отметил Александр Моор.Вице-премьер попросил организаторов форума сосредоточиться на диагностике нефтегазового сектора, определении критических его потребностей в технологиях, оборудовании и сервисе, на основании этих запросов подготовить отечественные решения и представить их на площадке форума. В этом направлении сформировать и его деловую программу, сообщается на сайте правительства РФ."Убежден, тесное взаимодействие и слаженная работа предприятий отечественной промышленности, в том числе ОПК, и компаний ТЭК позволит внедрить высокотехнологичные решения для поиска и добычи углеводородов, укрепить технологический суверенитет и экономику нашей страны", – сказал Юрий Борисов.Партнерами TNF 2022 являются "Газпром", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Новатэк", "Лукойл", "Роснефть", "Сибур Холдинг". В этом году на форуме будет работать 35 площадок для общения и дискуссий, пройдет традиционная выставка инновационных разработок для ТЭК, крупногабаритной техники и оборудования. Более 55% выставочных площадей уже забронировано. Впервые в рамках форума будет организован всероссийский HR-саммит "Люди – новая нефть".
https://ria.ru/20220518/forum-1789200075.html
https://ria.ru/20220513/promproizvodstva-1788341730.html
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экономика, технологии, юрий борисов (вице-премьер), александр моор, россия, тюмень, тюменская область, газпром, газпром нефть, сургутнефтегаз
16:13 07.06.2022
 
TNF-2022 станет площадкой для определения потребностей ТЭК

TNF-2022 станет площадкой для определения потребностей ТЭК в технологиях и сервисе

© Фото : пресс-служба TNF 2020Тюменский нефтегазовый форум
Тюменский нефтегазовый форум - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© Фото : пресс-служба TNF 2020
Тюменский нефтегазовый форум. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 7 июн – РИА Новости. Тюменский промышленно-энергетический форум TNF (прежде Тюменский нефтегазовый форум) в 2022 году должен стать площадкой для определения критических потребностей нефтегазового сектора в технологиях, оборудовании и сервисе, заявил на первом заседании оргкомитета форума премьер-министр Юрий Борисов.
Промышленно-энергетический форум в Тюмени пройдет с 20 по 22 сентября. С мая этого года по распоряжению правительства РФ он является всероссийским, председателем оргкомитета назначен премьер-министр Юрий Борисов, ответственным секретарем - губернатор Тюменской области Александр Моор.
Обсуждая предстоящее мероприятие, Александр Моор на заседании оргкомитета подчеркнул важность развития внутренней кооперации и снижения зависимости от внешних поставок. "Наш нефтегазовый кластер объединяет 72 участника из 12 регионов России. Однако опыт показывает, что нефтегазовые компании редко напрямую работают с производителями продукции, предпочитая услуги и работы "под ключ". Невозможно организовать эффективную связку по выводу на рынок новых продуктов и технологий без активного участия сервисных компаний. Именно работу в данном направлении мы планируем усилить в рамках нефтегазового кластера", – отметил Александр Моор.
Вице-премьер попросил организаторов форума сосредоточиться на диагностике нефтегазового сектора, определении критических его потребностей в технологиях, оборудовании и сервисе, на основании этих запросов подготовить отечественные решения и представить их на площадке форума. В этом направлении сформировать и его деловую программу, сообщается на сайте правительства РФ.
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"Убежден, тесное взаимодействие и слаженная работа предприятий отечественной промышленности, в том числе ОПК, и компаний ТЭК позволит внедрить высокотехнологичные решения для поиска и добычи углеводородов, укрепить технологический суверенитет и экономику нашей страны", – сказал Юрий Борисов.
Партнерами TNF 2022 являются "Газпром", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз", "Новатэк", "Лукойл", "Роснефть", "Сибур Холдинг". В этом году на форуме будет работать 35 площадок для общения и дискуссий, пройдет традиционная выставка инновационных разработок для ТЭК, крупногабаритной техники и оборудования. Более 55% выставочных площадей уже забронировано. Впервые в рамках форума будет организован всероссийский HR-саммит "Люди – новая нефть".

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